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Yaşam

TSK'da ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 9'u asker 21 kişi tutuklandı

9'u asker 21 kişi, 'Çıkar amaçlı örgüt kurmak ve üye olmak', 'İhaleye fesat karıştırmak' ve 'Rüşvet almak ve vermek' suçlarından tutuklandı

23 Eylül 2013 14:58

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı bazı birliklerin gıda ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan ve aralarında gıda firmalarının yöneticileri, çalışanları ile gıda kontrol uzmanlarının da yer aldığı 61 kişiden 9'u asker, 21 kişi tutuklandı. 

Gözaltına alınan 61 kişi Cumhuriyet Savcısı Ömer Solmaz'a 24 saat ifade verdi. İfadelerinin ardından 34 kişi tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

 

Tutuklananlardan 9'u asker

 

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 34 kişiden 9'u asker 21 kişi, "Çıkar amaçlı örgüt kurmak ve üye olmak", "İhaleye fesat karıştırmak", "Edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "Rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklandı. Tutuklanan 4 albay ve 5 astsubay Maltepe 2. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevi’ne, 12 sivil ise Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK 'ya bağlı bazı birliklerin gıda ihalelerine fesat karıştırdıkları iddia edilen ve aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 61 kişiyi gözaltına almıştı. 

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