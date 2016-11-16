TSK'nın yeni piyade tüfeği dakikada 700 mermi atacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Piyade Tüfeği Projesi kapsamında üretilen MPT-76 dakika 700 mermi atacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen MPT-76, "50'nin üzerindeki testi başarıyla geçen dünyadaki tek silah" olarak üretildi.

Milli piyade tüfeği, 4 kilo 180 gram ağırlığı, 600 metre etkili menzili ve dakikada 700 mermi atım sayısıyla dikkati çekiyor.

500 adedi TSK'ya verildi

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Konya'da, milli savunma sanayi projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk mühendis ve işçisinin birlikte gerçekleştirdiği Milli Piyade Tüfeği Projesi'nde seri üretimin devam ettiğini aktaran Demir, amaçlarının gelen taleplere göre seri üretim ihalelerini yapmak, sözleşmelerini yürütmek ve ürünü gününde teslim etmek olduğunu söyledi.

Demir, milli piyade tüfeğinin üretimine ilişkin, "Ufukta görünen 200 bin rakamı var. Toplamda 200 bin rakamını öngörüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerine şu anda 500 tanesi verildi. İkişer binlik partiler halinde teslimat devam edecek." dedi.