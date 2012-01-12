TSK'nın suç duyurusu dilekçesi savcılığa gönderildi

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Şikayetçinin Genelkurmay Başkanlığı tüzel kişiliği olduğu suç duyurusu dilekçesi, Genelkurmay Başkanlığının avukatınca, Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da dilekçeyi, konuşmanın yapıldığı yerde görevli olan Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.Dilekçede, Demirtaş'ın, TCK'nın 301/2. maddesindeki, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak” suçunu işlediğinin yer aldığı öğrenildi.Selahattin Demirtaş, geçen günlerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in, Kürtçe eğitimi uygun bulmadığına yönelik açıklamaları üzerine, “Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın” demişti.Genelkurmay Başkanlığı da “Bir siyasi parti yöneticisinin Genelkurmay Başkanına yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır” açıklamasını yapmıştı.