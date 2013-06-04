TSK'nın reddettiği TUSHAD belgeleri Seferberlik Tetkik Kurulu'nda mı?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddialarının ardından Seferberlik Tetkik Kurulu’nun Kozmik Odası'nda başlayan aramalarda ele geçirilen dokümanlar arasında Genelkurmay Başkanlığı’nın defalarca varlığını reddettiği TUSHAD’a ait olanlar da ortaya çıktı. Yaklaşık dört yıldır süren soruşturmada bilgisayarların hard disklerinde bulunan kozmik şifrelerin çözülmesiyle kaos planları, bunlara yönelik psikolojik harekât planları ve fişleme tutanakları da bulundu.



TMK’nın 10. Maddesi’yle Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın Kozmik odasında yaptığı aramalarla ilgili yürüttüğü soruşturmada sona gelindi. Aramalarda elde edilen hard-disklere kozmik şifreler konduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 60 yıllık bir arşiv taramasının yapıldığı dosyalar arasında vatandaşların özel kurulan bir ağ ile fişlendiği belirlendi. Kırılan kozmik şifrelerin ardından yapılan incelemede, Genelkurmay Başkanlığı’nca var olmadığı ileri sürülen Türkiye Ulusal Stratejiler ve Harekât Dairesi (TUSHAD) belgeleri de ortaya çıktı. Bu belgeler arasında TUSHAD şeması, yapılanması ve kadroları isim isim sıralandı.



Elde edilen belge ve dokümanlarla Özel Harp Dairesi’yle ile iş birliği yapan sivil uzantı da deşifre oldu. Sivil uzantılar arasında yargı mensupları, bürokratlar, siyasetçiler, kamu çalışanları ve medyadan birçok ismin yer aldığı öğrenildi. İncelemelerde Özel Harp Dairesi’nin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin 1950’lerden itibaren başladığı ifade edildi. 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ve yakın tarihe kadar Türkiye siyasi tarihinde karanlık kalan süreçlere dair bilgi ve belgeler ele geçirdi.

Sadece Arınç yok

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiaları ile başlayan soruşturmada, Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı bir çok kesimden üst düzey isimlerin özel hayat bilgilerine ve ev krokilerine ulaşıldı. Bir çok kamu kurumunun krokisi ele geçirildi. Belgeler arasında azınlıklar tarafından idare edilen dernekler, dergiler ile kurumlara yönelik bilgiler yer alırken, bu kurumların başındaki isimler, çalışanlar ve onlarla iletişimde olanlar hakkında da tutanaklar yer aldı. Belgelerin çoğunun bu kuruma sızan Özel Harp üyeleri tarafından hazırlandığı anlaşıldı. Azınlıklara yönelik psikolojik harekât planlarının da olduğu ifade edilirken, yakın tarihte suikasta kurban giden Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine dair bilgiye ulaşılmadığı öğrenildi.

Fişleme ve analizler

Belgeler arasında Özel Harp Dairesi’ne bilgi toplayan sivil bağlantıların çalıştıkları kurumlardaki kişilere dair çok özel bilgi notları da bulunuyor. Geçmiş dönemlere ait hayatta olmayan, hâlen aktif olarak siyaset yapan politikacılar, sendikacılar, STK başkanları, parti yöneticileri, bürokratlar, askerî personel ve birçok kamu çalışanı hakkında binlerce sayfalık fişleme tutanakları ve analizler de incelemeye alındı. Elde edilen kaos planları ve psikolojik harekât planları gibi dokümanlar doğrultusunda soruşturmada şüphelilere yöneltilen suçlamanın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak ve görevini yapmayı engellemek” olarak belirlendiği öğrenildi.