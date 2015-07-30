T24 LogoT24 Logo
Gündem

'TSK'nın PKK operasyonlarında 190 kişi hayatını kaybetti'

İstihbarat kaynakları, operasyonlarda 300 örgüt üyesinin yaralandığını söyledi

30 Temmuz 2015 10:18

Türk Hava Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta ve yurtiçinde PKK’ya yönelik yaptığı iki operasyonun bilanİstçosu ortaya çıktı. İstihbarat kaynaklarının verdiği bilgilerde 190 kişinin öldürüldüğü, 300 kişinin ise yaralandığı iddia edildi.

Verilen bilgiye göre Kuzey Irak’a yönelik olarak geçen cuma gecesi yapılan hava harekatında PKK’lıların telsiz konuşmaları ve insansız hava araçlarının tespitleri sonucu 190 örgüt üyesinin öldürüldüğü öne sürüldü.

Aynı kaynaklar, bu saldırılarda 300’ün üzerinde örgüt üyesinin yaralandığını söyledi. Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, istihbarat birimleri, önceki gece yapılan harekâtın Kuzey Irak bölümüne 40 uçağın katıldığı bilgisini verdi.

Harekatın yurt- içindeki bölümünde ise 30 uçak yer aldı. Önceki geceki operasyona, uçakların yakıt ihtiyacını karşılamak için tanker uçakların da katıldığı öğrenildi. Tanker uçaklarından çoğunlukla, harekat bölgesine Bandırma’daki 6. Ana Jet Üssü’nden kalkan “Yarasa” çağrı kodlu savaş uçakları yakıt aldı. Sınırda konuşlu 155 milimetrelik Obüs atan Fırtına topları da 130 hedef vurdu. Bu atışlarda PKK’nın kullandığı 25 doçka uçaksavar mevzisi tahrip edildi.

ETİKETLER

jettürkiyetskoperasyonpkkhaber

İlgili Haberler

'PKK havadan yok edilemez, ordunu Kuzey Irak’a sokmazsan gerisi hikâye!'

Emin Çölaşan: Hükümet Kuzey Irak dağlarını bombaladığını ilan ediyor. Geçmiş olsun kardeşim iş işten geçti, atı alan Üsküdar’ı geçti

Doğubayazıt'ta PKK ile çatışma; 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde Ağrı Dağı'nın eteklerinde jandarma ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24