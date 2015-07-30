'TSK'nın PKK operasyonlarında 190 kişi hayatını kaybetti'

Türk Hava Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta ve yurtiçinde PKK’ya yönelik yaptığı iki operasyonun bilanİstçosu ortaya çıktı. İstihbarat kaynaklarının verdiği bilgilerde 190 kişinin öldürüldüğü, 300 kişinin ise yaralandığı iddia edildi.

Verilen bilgiye göre Kuzey Irak’a yönelik olarak geçen cuma gecesi yapılan hava harekatında PKK’lıların telsiz konuşmaları ve insansız hava araçlarının tespitleri sonucu 190 örgüt üyesinin öldürüldüğü öne sürüldü.

Aynı kaynaklar, bu saldırılarda 300’ün üzerinde örgüt üyesinin yaralandığını söyledi. Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, istihbarat birimleri, önceki gece yapılan harekâtın Kuzey Irak bölümüne 40 uçağın katıldığı bilgisini verdi.

Harekatın yurt- içindeki bölümünde ise 30 uçak yer aldı. Önceki geceki operasyona, uçakların yakıt ihtiyacını karşılamak için tanker uçakların da katıldığı öğrenildi. Tanker uçaklarından çoğunlukla, harekat bölgesine Bandırma’daki 6. Ana Jet Üssü’nden kalkan “Yarasa” çağrı kodlu savaş uçakları yakıt aldı. Sınırda konuşlu 155 milimetrelik Obüs atan Fırtına topları da 130 hedef vurdu. Bu atışlarda PKK’nın kullandığı 25 doçka uçaksavar mevzisi tahrip edildi.