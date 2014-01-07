'TSK'nın kusuru yok' diyen askeri savcılıktan Roboski'ye takipsizlik

Şırnak’ın Uludere ilçesinde TSK ’nın 2011 Aralık ayında yaptığı sınır ötesi bombardımanında hayatını kayeden 34 Roboskili siville ilgili askeri mahkemeden şok bir karar çıktı. Savcılık, soruşturma sonucunda askerlerin bir kusurunun olmadığı sonucuna vararak takipsizlik kararı verdi.

Hürriyet'in haberine göre kararda şöyle denildi: “ TSK personelinin bahsi geçen TBMM ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kanunun emrini icra kapsamında kendilerine verilen görev gereklerini yerine getirdiklerini, görevi yerine getirirken kaçınılmaz hataya düştükleri dolayısıyla eylemleri hakkında kamu davası açılmasını gerektiren sebep bulunmadığı anlaşıldığından soruşturma konusu bu olay hakkında 353 Sayılı Kanunu'nun 107. maddesi uyarınca şüphelilere ve müdafiler olaydan zarar görenlere ve vekillerine ve Genelkurmay’a tebliğinden itibaren 15 gün içinde askeri veya sivil askeri makamlara veya bizzat askeri savcılığa sözlü veya yazılı müracaatla itiraz etmeleri halinde itiraz incelemesi en yakın Askeri Mahkeme sıfatıyla Hava Kuvvetleri Askeri mahkemesinde yapılmak üzere kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Ferhat Encü Twitter'dan duyurdu

Ailesinin pek çok ferdini kaybeden Ferhat Encü'nün Twitter üzerinden duyurduğu haberi CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da “Ferhat Encü ile konuştum. Mahkeme takipsizlik vermiş. Yakında açıklarlar” diyerek doğruladı. BDP'li Meral Danış Beştaş, soruşturmada askeri savcılığın takipsizlik kararı verdiğini söyleyerek, "Kararı aldık, karar doğrudur" dedi.

Anayasa Mahkemesi'ne gidecek

Bu arada Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Askeri Savcılığın Roboski katliamı soruşturmasına 'takipsizlik' vermesine ilişkin hukuki yolları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Elçi, Askeri Mahkeme'ye itirazda bulunacaklarını ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

Soruşturma dosyası daha önce görevsizlik kararı veren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından askeri savcılığa sevk edilmişti.