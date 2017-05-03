TSK'nın kullandığı CAS sivillere açıldı

TSK tarafından kullanılan Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) sivil kullanıma açıldı.

Harita Genel Komutanlığı sitesi üzerinden indirilen uygulama ile artık herkes tarafından kullanılabilecek.

HGK-CAS uygulaması ile sayısal coğrafi veriler, ortofoto görüntüler kullanıcılara 3 boyutlu, kesintisiz ve etkileşimli bir yapıda, internet ağı üzerinden masaüstü uygulaması olarak sunuldu.

Üç boyutlu olarak Türkiye'nin tüm bölgelerine internet üzerinden erişim imkânı sağlayacak olan sistem, aynı zamanda arsalar hakkında imar, maden arama izni, nüfus tespiti, doğal afet riski gibi bilgileri içeriyor.