T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK'nın komuta kademesinin son şekli veriliyor

Yüksek Askeri Şura, üç gün süren 2013 Ağustos dönemi çalışmalarını, bugün tamamlayacak

03 Ağustos 2013 11:28

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bugün saat 12.00'de Çankaya Köşkü'ne çıkarak, kararları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunacak. Daha önce Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Cumhurbaşkanı'nın onayına teamüller gereği sunuluyordu. Resmi Gazete'de çarşamba günü yayımlanan 6496 sayılı yasanın 24. maddesi ile 1612 sayılı Yüksek Askeri Şura'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5. maddesine, "Yüksek Askeri Şûra kararları Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder" fıkrası eklendi. Böylece Gül'ün onayı ile YAŞ kararları, tamamlanmış olarak bugün hukuksal açıdan nihai haline kavuşacak.

YAŞ üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler ile Orgeneral Bilgin Balanlı, tutuklu olmaları nedeniyle bu yıl toplantıya katılamadı. Şurada, Balanlı ile Taşdeler'in emekliliğe sevk edilmeleri yönünde karar alındığı öne sürülüyor.

 

TSK'nın komuta kademesi yenilenecek

 

Aydın Hasan’ın Milliyet’teki haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten'in, 30 Ağustos tarihi itibariyle emekli olması ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun atanması bekleniyor. Atanması durumunda 2015'te Kalyoncu'nun Genelkurmay Başkanı olmasının da yolu açılacak.

 

Köşk duyuracak

 

Kalyoncu'nun Kara Kuvvvetleri Komutanı olması ve bazı kuvvet komutanlarının görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda yapılan spekülasyonlar, bugün saat 12.00'den sonra Cumhurbaşkanlığı'na YAŞ kararlarının sunumu ve ardından yapılacak açıklama ile netleşecek.

 

Özel görevinin başında

 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ise 2015 Ağustos'una kadar görevine devam edecek. Balyoz ve casusluk davası nedeniyle sıkıntı yaşanan Hava Kuvvetleri’nde, 1. Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Abidin Ünal ile Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Akın Öztürk'ün orgeneralliğe terfi edeceği belirtildi.

Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner'in bu yılın ilk ayındaki sürpriz istifası nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Şura öncesi sıkıntı yaşanmıştı. Donanma Komutanvekili Koramiral Recep Bülent Bostanoğlu'nun, 30 Ağustos tarihi itibariyle oramiralliğe terfi ettirilebileceği kaydedildi. Bostanoğlu'nun bugün öğleden sonra açıklanacak kararname ile koramiral rütbesinde iken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması büyük ihtimal olarak görülüyor.

ETİKETLER

tskgenelkurmay başkanlığıyaşyüksek askeri şuraatamakomutaabdullah gülcumhurbaşkanı

İlgili Haberler

'YAŞ'ta Kalyoncu krizi aşıldı; bazı terfiler kesinleşti'

YAŞ ikinci gün çalışmalarını tamamladı. Toplantıda hükümetin Bekir Kalyoncu ismi üzerindeki çekincelerinin aşıldığı ve bazı terfilerin kesinleştiği öne sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24