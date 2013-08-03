TSK'nın komuta kademesinin son şekli veriliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bugün saat 12.00'de Çankaya Köşkü'ne çıkarak, kararları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunacak. Daha önce Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Cumhurbaşkanı'nın onayına teamüller gereği sunuluyordu. Resmi Gazete'de çarşamba günü yayımlanan 6496 sayılı yasanın 24. maddesi ile 1612 sayılı Yüksek Askeri Şura'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5. maddesine, "Yüksek Askeri Şûra kararları Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder" fıkrası eklendi. Böylece Gül'ün onayı ile YAŞ kararları, tamamlanmış olarak bugün hukuksal açıdan nihai haline kavuşacak.

YAŞ üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler ile Orgeneral Bilgin Balanlı, tutuklu olmaları nedeniyle bu yıl toplantıya katılamadı. Şurada, Balanlı ile Taşdeler'in emekliliğe sevk edilmeleri yönünde karar alındığı öne sürülüyor.

TSK'nın komuta kademesi yenilenecek

Aydın Hasan’ın Milliyet’teki haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten'in, 30 Ağustos tarihi itibariyle emekli olması ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun atanması bekleniyor. Atanması durumunda 2015'te Kalyoncu'nun Genelkurmay Başkanı olmasının da yolu açılacak.

Köşk duyuracak

Kalyoncu'nun Kara Kuvvvetleri Komutanı olması ve bazı kuvvet komutanlarının görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda yapılan spekülasyonlar, bugün saat 12.00'den sonra Cumhurbaşkanlığı'na YAŞ kararlarının sunumu ve ardından yapılacak açıklama ile netleşecek.

Özel görevinin başında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ise 2015 Ağustos'una kadar görevine devam edecek. Balyoz ve casusluk davası nedeniyle sıkıntı yaşanan Hava Kuvvetleri’nde, 1. Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Abidin Ünal ile Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Akın Öztürk'ün orgeneralliğe terfi edeceği belirtildi.

Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner'in bu yılın ilk ayındaki sürpriz istifası nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Şura öncesi sıkıntı yaşanmıştı. Donanma Komutanvekili Koramiral Recep Bülent Bostanoğlu'nun, 30 Ağustos tarihi itibariyle oramiralliğe terfi ettirilebileceği kaydedildi. Bostanoğlu'nun bugün öğleden sonra açıklanacak kararname ile koramiral rütbesinde iken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması büyük ihtimal olarak görülüyor.