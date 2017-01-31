TSK'nın Kardak 'ziyareti' Yunan basınında: Düşman kapının eşiğinde!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin 'Kardak Krizi'nin 21. yılında pazar günü Kardak Kayalıkları'na yaptığı ziyarete ilişkin olarak gazetelerden çeşitli yorumlar yapıldı. En sert yorum da sağ görüşlülüğüyle bilinen Dimokratia gazetesinden geldi. Gazete, "Düşman kapının eşiğinde!" manşetiyle çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Akar’ın kuvvet komutanlarıyla Kardak kayalıkları bölgesinde yaptığı incelemede, son altı yılda hem kumpas hem kanser hem de cuntacılarla mücadelesinden başarıyla çıkan Tuğamiral Levent Kerim Uça da vardı.

Uça, Deniz Harp Okulu’nda alay komutanıyken, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ‘çıkan’ belgeler gerekçe gösterilerek, 22 Ağustos 2011’de ‘darbeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Hapiste kansere yakalandı. Beynindeki ur 5 saatlik bir ameliyatla alındı ancak tüm girişimlere rağmen tahliye edilmedi.

Balyoz Davası’ndan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan Levent Kerim Uça, 17- 25 Aralık sürecinden sonra, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı üzerine, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Yeniden yargılamada beraat etti ve görevine döndü. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda cuntacılarca rehin alındı. Darbe girişimi başarısız olunca kurtarılan Uça, tuğamiral oldu. Uça, yeni rütbesiyle Marmaris’teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda Güney Görev Grup Komutanı olarak onlarca savaş gemisinin komutasına geçti.

Yunanistan'dan açıklama

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kuvvet komutanlarıyla Kardak açıklarına gitmesi Yunan basınında manşetlere çıkarken, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, “Yapılan ciddi ihlaldir” dedi. Pavlopulos, şunları söyledi: “Sadece Yunan karasuları değil Avrupa’nın sınırları da Lozan Antlaşması da ihlal edilmiştir. Umarım gelecekte bir daha tekrarlanmaz. Çünkü böyle bir şeyin sadece ikili değil Türkiye-AB ilişkilerine de etkisi olur. Dost ve komşu ülke Türkiye’ye tarihe, iyi komşuluğa saygı göstermesi gerektiğini söylemek isterim. Dost olduğumuzu söylemek yetmez, kanıtlamamız da gerekir.”

Avrupa'dan itidal çağrısı



Avrupa Birliği de Kardak incelemesine ilişkin itidal ve iyi komşuluk ilişkilerine tam saygı vurgusu yaptı. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, “İtidal ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı, katılım öncesi ortaklarımız için belirlediğimiz önemli bir kriter” dedi.

Yunan basını: Düşman eşikte



Yunan gazeteleri Genelkurmay Başkanı Akar’ın komutanlarla Kardak bölgesine gitmesini manşetlerine taşıdı. Ethnos, ‘Türk komutanlardan Kardak turu... Türkler işi nereye götürüyor’, Elefteros Tipos ‘Ege’de tahrik tiyatrosu’, Dimokratia ‘Düşman kapının eşiğinde’ başlıklarını attı. Atina’da genel kanı, “Türkiye’nin 8 darbeci askeri iade etmeyen Yunanistan’a tepki gösterdiği” yönünde.