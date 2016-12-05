TSK'nın istihbarat uydusu Göktürk-1 uzaya fırlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) istihbarata yönelik görüntü ihtiyacını karşılayacak Göktürk-1 uydusu Türkiye saati ile (TSİ) 16.51’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle uzaya fırlatıldı.

Törende konuşan Erdoğan, "Artık gördükçe daha da gururlanacağız. Bunlar bizim iftihar meselemiz olacak. Fırlatma aracından başarıyla ayrılan uydumuzun ilk sinyallerini de inşallah Norveç’teki yerden alacağız. Emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bilindiği gibi Rasat uydumuzu 2011 yılında Rusya’dan, Göktürk 2 uydumuzu da Çin’den fırlatmıştık. Göktürk 1’i de göndererek yeni bir adım daha atmış oluyoruz" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) Akıncı yerleşkesinde yer alan, Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nde çevresel testleri yapılan uydu, yörüngesine fırlatılmak üzere Fransız Guyanası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi’ne gönderildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ev sahipliğinde TUSAŞ Akıncı Tesisler'inde bugün düzenlenecek törende fırlatma anı canlı izlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Yılda 60 bin görüntü

Alçak irtifa dünya yörüngesine oturacak olan uydu, fırlatmanın ardından 57. dakikada roketten ayrılacak, 59. dakikada güneş panellerini açacak. Uydudan ilk sinyal, fırlatmanın ardından 68. dakikada alınacak. Yaklaşık 90 dakikada dünya çevresinde bir tur atacak uydunun, yılda 60 binden fazla görüntü çekmesi öngörülüyor.

Uydu, Türkiye üzerinden her geçişinde dünyanın çeşitli bölgelerinden aldığı fotoğrafve görüntüleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu Yer İstasyonuna aktaracak.

Sınırları izleyecek

Yüksek çözünürlükte görüntüler aktaracak uydu, çevre ve yapılaşmanın izlenmesi, tarımsal rekolte tespiti, belediyecilik uygulamaları, sınır kontrolü, kadastro faaliyetleri gibi birçok alanda uzaktan algılama görevleri yapabilecek.

Göktürk-1 Uydusu’nun, montaj ve entegrasyon faaliyetleri, proje yüklenicisi olan Telespazio (İtalya)-Thales Alenia Space (Fransa) tarafından Cannes’daki tesislerinde gerçekleştirildi.