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TSK'nın envanterindeki 24 F4'ün yarısı düştü!

9 gün içinde düşen 3 uçakta 6 pilot hayatını kaybetti

06 Mart 2015 09:52

Malatya’da ve Konya’da F4’lerin düşmesiyle son 9 günde pilot hayatını kaybederken, iki kazayla son 12 yılda TSK envanterindeki 24 F4’ten 12’si düşmüş oldu.

Malatya'da 24 Şubat günü düşen iki RF-4E/TM uçağında 4 pilotun hayatını kaybetmesinin ardından, dün (5 Mart 2015) meydana gelen F- 4E 2020 uçağında da 2 pilot hayatını kaybetti. Böylece 9 gün içinde düşen 3 uçakta 6 pilot hayatını kaybetmiş oldu.

TSK’nın envanterinde 24 F4 bulunuyordu. Böylece uçakların yarısı düşmüş oldu. Son 12 yılda gerçekleşen kazalar ve hayatını kaybeden pilotlar şöyle:

9 Ocak 2003:  173. Filo'ya ait 2 RF-4E  kol uçuşu sırasında çarpıştı: 4 ölü

3 Ekim 2011:  173. Filo'ya ait RF-4E,    Konya'daki tatbikatta düştü: 2 ölü

22 Haziran 2012:  173. Filo'ya ait RF-4E uçağı Suriye tarafından düşürüldü: 2 ölü

24 Şubat 2015:  Malatya'dan havalanan iki RF-4E çarpıştı: 4 ölü

 

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