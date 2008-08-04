TSK'nın 10 yılı şekillendi

Geçtiğimiz yıl orgeneralliğe terfi eden ve bu yıl 2. Ordu Komutanlığı’na atanan Necdet Özel’in büyük bir sürpriz yaşanmazsa 2013’de Genelkurmay Başkanlığı’na getirilmesi bekleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni 2020’li yıllara taşıyacak olan komuta kademesi bugünden belli oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ’un, Orgeneral Yaşar Büyükanıt’tan Genelkurmay Başkanlığı’nı devralmasının ardından gözler sonraki yıllara çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki teamüllere uyulması durumunda, Orgeneral Başbuğ’dan da görevi Orgeneral Işık Koşaner, Org. Koşaner’den de bu yıl 2. Ordu Komutanlığı’na getirilen Orgeneral Necdet Özel bayrağı devralacak.

Geçtiğimiz yıl orgeneralliğe terfi eden ve Ege Ordu Komutanlığı’na atanan, bu yıl ise 2. Ordu Komutanlığı’na getirilen Orgeneral Necdet Özel 2013 yılının bir numaralı Genelkurmay Başkanı adayı oldu. Özel’e Genelkurmay Başkanlığı yolunun açılmasında kendisinden önce orgeneralliğe terfi eden 5 orgeneralin yaş durumları etkili oldu.

Talat Aydemir’in darbe girişimi nedeniyle Kara Harp Okulu 1963 ve 1964 yıllarında mezun vermemesi etkisini 2000’li yıllarda gösterdi. İki dönemin eksikliği, komutanların yaş haddi sorunuyla karşılaşmasıyla sonuçlandı. Normal süresi 4 yıl olan Genelkurmay Başkanlığı görevinde Orgeneral Yaşar Büyükanıt iki yıl kalabildi. Orgeneral Başbuğ da Orgeneral Büyükanıt gibi görevini iki yıl sürdürebilecek. Orgeneral Işık Koşaner ise 3 yıl kalabilecek.



-"İSTİKBALİ" YAŞ HADDİ BELİRLİYOR-



Kıdemli komutanların yaş haddine takılması, ardından gelenlerin önünün açılmasına ya da kapanmasına yol açıyor. Bu nedenle yaş haddi konusu, müstakbel Genelkurmay Başkanlarının yanı sıra kuvvet komutanları ile diğer orgeneralleri de yakından ilgilendiriyor. Orgeneral İsmail Koçman 1943, Orgeneral Ergin Saygun, Orgeneral Hasan Iğsız ve Orgeneral Avni Atila Işık ise 1946 doğumlular.



-KORGENERAL ÖZEL İLE 4 YIL-



Orgeneral Koşaner 2008-2010 döneminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunup Genelkurmay Başkanlığı’na atanacak. 2010 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Iğsız ya da Orgeneral Işık atanacak. Ancak yaş haddi nedeniyle 2 yerine 1 yıl görevde kalabilecekler.

2011’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanacak olan Orgeneral Özel, 2013’te Genelkurmay Başkanı olabilecek.

Eğer Orgeneral Iğsız ya da Orgeneral Işık’ın yaş haddi sorunu olmasa, 2013’ün Genelkurmay Başkanı adayı bu yıl terfi bekleyen korgenerallerden biri olacaktı.

1950 doğumlu olan Orgeneral Özel 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapabilecek. Orgeneral Özel ile birlikte komuta kademesinin "yaş haddi" sıkıntısı son bulacak.



-DOĞAN GÜREŞ KIŞLASI -



Orgeneral Özel, 1995’te tuğgeneralliğe, 1999’da tümgeneralliğe, 2003’te korgeneralliğe ve geçtiğimiz yıl da orgeneralliğe hep birinci sırada terfi etti. Özel’in tuğgeneral rütbesiyle Kahramanmaraş 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevindeki son gününde dikkat çekici bir olay yaşanmıştı. Tugay karargahının bulunduğu ”Orgeneral Doğan Güreş Kışlası”nın adı ”General M. Hayri Tarhan Kışlası” olarak değiştirilmişti. Eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in 28 Şubat sürecinde DYP’de siyaset yapması nedeniyle dönemin komutanları karargahın ismini değiştirmişlerdi.



-BÜYÜKANIT İLE KOŞANER’İN ŞANSI-



TSK’da yaş hadleri hesaplanırken 30 Ağustos milat kabul ediliyor. Yani bir komutan 30 Ağustos’tan sonra doğduysa, yaş haddi 1 yıl sonra doğmuş gibi hesaplanıyor. Orgeneral Yaşar Büyükanıt 1 Eylül 1940 doğumlu olduğu için Genelkurmay Başkanı olabildi. 2 gün önce doğmuş olsa Kara Kuvvetleri Komutanı dahi olamadan yaş haddinden emekliye ayrılacaktı.

Orgeneral Koşaner de aynı gerekçeyle Genelkurmay Başkanlığı’nda 1 yıl kazanacak. Orgeneral Koşaner’in doğum tarihi 5 Aralık 1945. Bu nedenle yaş haddi 1946 doğumluymuş gibi hesaplanacak.



