TSK'den Kandil'e hava harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kandil- Hakkurk ve Avaşin'deki PKK hedeflerine hava harekatı düzenledi. Tespit edilen hedeflere 4 F-16 ve 14 F-4 2020 savaş uçaklarınının katılımıyla başlatılan operasyonda tespit edilen tüm hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiği belirtildi.

Şırnak kırsalına 2 hava harekâtı

29 Nisan 2016 tarihinde 18.10-18.25 ve 30 Nisan 2016 tarihinde 02.50 - 02.55 saatleri arasında, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Şırnak Güneyçam kırsalında tespit edilen PKK hedeflerine, her seferinde 2 F-4 2020 savaş uçağı ile hava taarruzu düzenlendi. Tespit edilen hedefler tam isabetle vurularak imha edildi. Görevini başarıyla yerine getiren uçakların üslerine geri döndüğü belirtildi,