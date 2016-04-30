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TSK'den Kandil'e hava harekâtı

TSK, tespit edilen tüm hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiğini duyurdu

30 Nisan 2016 13:34

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kandil- Hakkurk ve Avaşin'deki PKK hedeflerine hava harekatı düzenledi. Tespit edilen hedeflere 4 F-16 ve 14 F-4 2020 savaş uçaklarınının katılımıyla başlatılan operasyonda tespit edilen tüm hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiği belirtildi.

 

Şırnak kırsalına 2 hava harekâtı

 

29 Nisan 2016 tarihinde 18.10-18.25  ve 30 Nisan 2016 tarihinde 02.50 - 02.55 saatleri arasında, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda  Şırnak Güneyçam kırsalında tespit edilen PKK hedeflerine, her seferinde 2  F-4 2020  savaş uçağı ile hava taarruzu düzenlendi. Tespit edilen hedefler tam isabetle vurularak imha edildi.  Görevini başarıyla yerine getiren uçakların üslerine geri döndüğü belirtildi,

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