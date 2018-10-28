TSK'dan YPG mevzilerine top atışı

Türk Silahlı Kuvvetleri, obüslerle, Suriye'nin kuzeyinde sınır hattında bulunan Zor Mağar bölgesindeki YPG mevzilerini bombaladı.

Anadolu Ajansı (AA,) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait obüs bataryalarının Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesine top atışı yapıldığını duyurdu.

Haberde ayrıca, yerel kaynaklara göre, Zor Mağar tepesinde inşa edilen YPG'ye ait siper ve mevziler hedef alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, İstanbul'da düzenlenen dörtül Suriye zirvesinde Fırat'ın doğusuna vurgu yapmıştı.

"Çok yakında darmadağın edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatılacağını belirterek, "Çok yakında komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz" demişti.