TSK'dan WSJ'nin haberine yalanlama: Uçak uluslararası sularda düşürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, ABD'li Wall Street Journal gazetesinin "Türk uçağı Suriye havasahasında düşürüldü" şeklinde verdiği haberi yalanladı. Yapılan açıklamada, "Daha önce birçok kez açıklandığı şekilde, 22 Haziran 2012 tarihinde Doğu Akdeniz’de, uluslararası hava sahasında, Hv.K.K.lığımıza ait bir uçağımız (iddia edildiği gibi iki uçak değil), tanıtma sistemleri açık, tek ve silahsız olarak bölgede mevcut radarımızın performansının test edilmesi maksadıyla görev uçuşu yaptığı esnada düşmüştür" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



Haber :

Uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülen uçağımız hakkında yabancı bir basın organında yer alan iddialar

Açıklama:

1. 22 Haziran 2012 tarihinde, Doğu Akdeniz’de, uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülen uçağımız ile ilgili yabancı bir basın organına dayanılarak verilen iddialara açıklık getirmek ihtiyacı duyulmuştur.

2. Daha önce birçok kez açıklandığı şekilde, 22 Haziran 2012 tarihinde Doğu Akdeniz’de, uluslararası hava sahasında, Hv.K.K.lığımıza ait bir uçağımız (iddia edildiği gibi iki uçak değil), tanıtma sistemleri açık, tek ve silahsız olarak bölgede mevcut radarımızın performansının test edilmesi maksadıyla görev uçuşu yaptığı esnada düşmüştür.

3. Elimizde mevcut radar görüntülerine ve yapılan incelemeler sonucunda; uçağımız saat 10.30’da Malatya/Erhaç Meydanından kalkış yapmış, Doğu Akdeniz’e çıkarak ilk test uçuşunda; 1 numaralı profil noktasına saat 11.06’da ulaşmış ve belirlenen rota üzerinde 21.400 feet irtifada görev uçuşuna başlamıştır. Saat 11.14’de 2 numaralı profil noktasına 8.600 feet irtifada, saat 11.23’de 3 numaralı profil noktasına 7.500 feet irtifada, saat 11.37’de 4 numaralı profil noktasına 2.000 feet irtifada, saat 11.50’de, ikinci test uçuşu için dönüş noktasına 3000 feet irtifada ulaşmıştır. Son profilde uçağımızın yaklaşık 5 dakikalık hava sahası ihlali yaptığı belirlenmiştir. Radar iz analizine ve telsiz konuşmalarına göre uçağımıza bu uçuşu esnasında herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Uçağımız, 2’nci test uçuşunda 4 numaralı profile doğru 7.400 feet irtifada seyir halinde iken saat 11.56’da uluslararası hava sahasında aniden irtifa kaybederek saat 11.57’de radarla irtibatı/teması kesilmiştir.

4. Bunun üzerine havadan ve denizden arama ve kurtarma faaliyetlerine derhal başlanmış ve uçağımızın kayıp olduğu kamuoyuna açıklanmıştır.

5. Bilahare, uçağımızın Suriye tarafından düşürüldüğü öğrenilmiştir.

6. Sonuç olarak; elde mevcut radar görüntülerine ve yapılan idari araştırma sonucuna göre, uçağımız 12 mil olan Suriye karasularının bir mil dışında, takriben 13 mil uzakta vurulmuş ve istikrarlı uçtuğu en son noktanın koordinatı 35 48.22 Kuzey, 35 33.21 Doğu olup, bu noktadan itibaren süratle irtifa ve hız kaybettiği ve Suriye kara kıtasına 16 km. (8,5 mil) uzaklıkta, Suriye karasularında muhtemelen 35 48.26 Kuzey, 35 37.59 Doğu koordinatına düştüğü belirlenmiştir.

7. Pilotlarımızın akıbeti hakkında elimizde henüz bir bilgi mevcut değildir.

8. Uçak enkazının çıkarılması için Nautilus gemisi bölgeye intikal halinde olup 02 Temmuz 2012 Pazartesi günü akşam saatlerinde bölgede olması beklenmektedir.