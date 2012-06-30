ABD istihbaratına göre Türk jeti Suriye karasularında vuruldu!

ABD'li istihbarat yetkilileri, 22 Haziran günü Akdeniz’de düşürülen Türk keşif uçağının vurulduğu sırada Suriye hava sahasında olduğunu öne sürdü. Bu iddia Türkiye'nin açıklamalarıyla çelişirken, Suriye'nin pozisyonunu destekliyor.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, “Uçağın karadan havaya füzelerle vurulduğuna dair bir işaret görmedik” derken, kendilerine ulaşan bilginin kaynağını açıklamadı.

Başta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere Türk yetkililer, olay gününden bu yana yaptıkları açıklamalarda, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu ancak enkazının Suriye karasularına düştüğünü ifade etmişti.

Türkiye’nin açıklamalarında ayrıca RF-4E keşif uçağının uçaksavar füzeleriyle vurulduğu belirtilmişti. Şam ise saatte 480 mil hızla seyreden uçağın menzili 1.5 mil civarında olan uçaksavar ateşiyle vurulduğunu öne sürdü.



Türkiye açıklamasını yineledi



ABD’li yetkililer Türkiye’nin savunduğu üzere karadan havaya füze kullanıldığına dair bir işaret bulunmadığını vurgularken, olayla ilgili birçok şeyin bilinmezliğini koruduğu yönünde uyarıda bulundu.

Gazeteye konuşan bir Türk yetkili ise “Amerikalıların şüpheleri olduğunu bilmediklerini” belirterek, uçağın uluslararası hava sahasında düşürüldüğü yönündeki açıklamayı bir kez daha yineledi.



"Pilotlar kurtulmamış olabilir"



ABD’li yetkililer, gazeteyle konuyla ilgili detaylı yorumlarda da bulunarak, “uçaksavar ateşi kullanılmasının Türk jetinin yere yakın ve yavaş uçtuğuna, Suriye kıyısına Türkiye’nin söylediğinden daha fazla yaklaştığına işaret ettiğini" belirtti.

Yetkililer, arama çalışmaları devam eden pilotların ise kurtulamadığına inandıklarını belirtti.



"Eğitimin bir parçası"



Geçmişte Türkiye’yle yakın çalışmış bir üst düzey savunma yetkilisi, uçuşun amacının Suriye’nin yanıtını sınamak olduğunu belirterek, “Sizce uçak kazara mı oradaydı?” dedi.

Bir başka yetkili ise “Bu ülkeler ne kadar çabuk yakalandıklarını ve karşı tarafın ne kadar çabuk yanıt verdiğini test ediyor. Bu eğitimin bir parçası” dedi.



NATO da arada kakdı



Wall Street Journal’ın haberinde ayrıca, yetkililerin bu açıklamalarının olayın ardından Türkiye’ye desteğini belirterek Suriye’yi kınayan NATO’yu da zor bir durumda bırakabileceği ifade edildi.

Habere göre, NATO yetkilileri, Türkiye’nin yaptığı sunumu yeterli buldu ve çok fazla sorgulamadı. Washington da Türkiye’ye destek çıkarak NATO’nun sert bir kınama açıklaması yapmasını sağladı.



Uludere bombasını da WSJ patlattı



Wall Street Journal gazetesi, Mayıs ayında da Uludere'de düzenlenen ve 34 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hava operasyonunun, ABD'nin verdiği istihbarat üzerine gerçekleştirildiği haberiyle büyük bir tartışma yaratmıştı.

Gazete, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, operasyonun ABD yapımı bir insansız hava aracının verdiği istihbarata bağlı olarak yapıldığını bildirmişti.