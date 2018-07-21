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TSK'dan uzun dönem askerlerin "bedelli" paylaşımına inceleme

Bir grup asker kışlada cep telefonuyla video çekti, bedelli yapacaklara yönelik söylemlerde bulundu

21 Temmuz 2018 15:20

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bir grup uzun dönem asker tarafından çekilen ve bedelli askerlik yapacaklara yönelik ifadelerin yer aldığı görüntülere ilişkin idari inceleme başlatıldı.

 

Uzun dönem askerlik yaptıkları kışlada cep telefonuyla çektikleri görüntüleri paylaştıkları belirtilen bir grup askerin, bedelli uygulamasından yararlanacaklara yönelik söylemlerini içeren video internet sitelerinde yer aldı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından TSK tarafından söz konusu olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı.

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