TSK'dan Unakıtan'a ağır suçlama

TSK 2 milyar YTL'yi iade etti

Aktütün'de askerin bahsettiği maddi imkansızlığın gerekçesi belirlendi.17 askerin şehit olduğu Aktütün'ün de içinde bulunduğu 5 karakolun taşınması için Genelkurmay'ın öne sürdüğü maddi imkânsızlığın gerekçesi ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl alınan bütçeden kalan para için bu karakolların taşınması amacıyla harcama kalemleri arasında kaydırma isteyen Genelkurmay'ın bu talebinin Maliye Bakanlığı tarafından reddedildiği ve 1 milyar 277 milyon YTL'nin de bu yüzden Hazine'ye aktarıldığı öne sürüldü.Aktütün Karakolu'na saldırı sonrasında bir açıklama yapan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, konum olarak savunmaya uygun olmayan 5 karakolun taşınmasının 2007 yılından itibaren taşınması için çalışma başlatıldığını ancak bunun maddi imkânlar elvermediği için yapılamadığını ifade etmişti.12 milyar 997 milyon YTL'lik bütçeye sahip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu gerekçeyi öne sürmesi anlaşılamamış, hatta bazı kişilerce sert dille eleştirilmişti. Konuyla ilgili ANKA'ya bir değerlendirme yapan Genelkurmay yetkilileri "maddi imkânsızlık" gerekçesinin perde arkasını şöyle açıkladılar:"Bu karakolların daha uygun yerlere taşınması geçtiğimiz yıl planlandı. Bu yerlerin yapımına ilişkin çalışmalar da başlatıldı. Aralarında Aktütün'ün de bulunduğu 5 karakol için yapılan taşınma çalışmaları bölgenin dağlık ve kayalık olmasından dolayı teknik engellerle karşılaşıldı, ancak bir şekilde aşma yolları bulundu. Ayrıca yapılan mali çalışmalarda sıkıntı ile karşılaşıldı.TSK'nın 12 milyar 997 milyon YTL'lik ödeneğinin nerelerde kullanılacağı kalem kalem bellidir. Bu bütçeden Jandarma'nın aldığı bölümde karakollar için harcanan para yeterli değildi. Bu nedenle harcama kalemleri arasında kaydırma talebi Maliye Bakanlığı'na durum iletildi. 1 milyar 277 milyon YTL'lik artı veren bir ödeneğin bu ve benzeri yerlerin yapımı için aktarımı istendi. Ancak Maliye Bakanlığı yetkilileri yazılı olarak yapılan bu başvuruyu uygun görmediği, vize vermediği için, bu para Hazine'ye aktarıldı. Aynı şey bu yıl da savunma hizmetlerinde alınan bütçede, bu tip işlerin gideri yani mal ve hizmet alımları başlığında güvenlik ve savunmaya yönelik gayrimenkul yapım ile büyük onarım kalemlerinde yaşanıyor. Bu harcama kaleminde de çok net hesaplamaların pek mümkün olmaması ve ekstra onarımlardan dolayı her yıl 200-250 milyon YTL ayrılan ödenek çoğunlukla açık veriyor. Ödeneğin kullanılamamasının nedeni de bu."Ayrıca son 3 yılda harcama kalemlerinde ciddi tasarruflar yapıldığını da hatırlatan askeri yetkililer, ancak hayati konulara ilişkin harcamalarda böyle bir şey yapılmadığının da altını çizdiler. Aktütün karakolunun halen taşınacağı daha hâkim noktadaki inşaatın da bu nedenle durduğunu söyleyen askeri yetkililer, yeni ödenek çıkmadan da tamamlanmasının mümkün olmayacağını ifade ettiler.