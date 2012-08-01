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TSK'dan Suriye sınırında tank tatbikatı

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde yıllar sonra ilk kez bugün bir tank tatbikatı düzenlendi.

01 Ağustos 2012 19:10

 

Mardin’in Suriye sınırında bulunan Nusaybin İlçesi’nde, sınıra 2 kilometre uzaklıkta tank tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı bölgede görev yapan üst düzey komutanlar da izledi.
 
milliyet.com.tr'de yer alan habere göre; İç savaşa sürüklenen Suriye’de Kürtlerin bazı yerleşim birimlerinde yönetime el koymalarının ardından Kürtlerin en yoğun olarak yaşadığı Kamışlı’nın hemen karşısında bulunan Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde yıllar sonra ilk kez bugün bir tank tatbikatı düzenlendi. 
 
Nusaybin’in Suriye sınırına 2 kilometre uzaklıktaki Çağçağ Barajı karşısındaki alanda yapılan tatbikata Mardin 70’inci Mekanize Tugay Komutanlığı’na ait tanklar katıldı. 25 tankın katıldığı tatbikatı, bölgedeki görevli üst düzey komutanlar da izledi.
 

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