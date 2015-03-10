TSK'dan sosyal medya açılımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gelişmiş ülke orduları tarafından psikolojik operasyonlar, propaganda ve anlık bilgi aktarımı gibi amaçlar için kullanılan sosyal medyada yerini almak için kolları sıvadı. Facebook, Twitter, YouTube başta olmak üzere sosyal medya sitelerinde TSK’ya ait resmi hesaplar oluşturulacak.

Sosyal medya, orduların yeni keşfettiği bir cephe değil. Gelişmiş ülke orduları tarafından savaş alanlarında psikolojik üstünlük kurmak, anlık ve hızlı bilgi aktarmak, kamuoyunun desteğini almak ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek gibi amaçlarla uzunca bir süredir kullanılıyor.

Şükrü Oktay Kılıç’ın Al-JazeeraTürk’te yer alan haberine göre, şimdiye kadar sosyal medyaya mesafeli yaklaşan TSK da Facebook, Twitter, YouTube ve Flickr’da resmi hesaplar açmaya karar verdi. Amaç, kamuoyunu kısa sürede ve doğru olarak bilgilendirmek. Hesapları yönetecek olan sosyal medya uzmanlarının bir diğer hedefi de TSK’ya olan ilgiyi artırmak ve ordunun dünyadaki görünürlüğüne katkı sağlamak olacak.

‘Sosyal medyanın TSK tarafından aktif kullanılması çok önemli’

TSK'nın sosyal medyayı aktif olarak kullanmasının çok önemli olduğu, "Türkiye ve dünyada milyonlarca takipçisi olan ve internet kapsamında hizmet veren sosyal medya ortamlarına olan ilgi, gelişen teknolojiye bağlı olarak giderek artmakta; özellikle genç nüfus Youtube, Facebook, Flickr gibi geniş kullanım alanı bulunan uygulamaları kullanarak anlık ve çok hızlı şekilde tüm dünya ile iletişim kurabilmektedir. Artık dünyada birçok resmî kurum ve kuruluş ile gelişmiş ülke orduları tarafından da etkili bir bilgi aktarım, tanıtım ve iletişim aracı olarak kullanılmakta olan sosyal medyanın, TSK tarafından da aktif olarak kullanılması, görünürlüğünün artması, daha hızlı ve doğru haber akışının sağlanması bakımından oldukça önem arz etmektedir" şeklinde ifade edildi.

Dünyada ordular sosyal medyayı nasıl kullanıyor?

Amerikan ordusunun Facebook'taki resmi sayfasını 3 milyonu aşkın kişi takip ediyor.

Amerikan ordusunun hemen her biriminin beş yılı aşkın süredir başta Twitter ve Facebook olmak üzere birçok sitede resmi hesapları olduğu gibi üst düzey askeri yetkililer de sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.

IŞİD’e karşı Amerika’nın öncülüğünde kurulan koalisyonun Irak ve Suriye’deki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları Twitter ve Facebook’tan düzenli olarak duyuruluyor. YouTube hesaplarından hedeflerin vurulma anını gösteren videolar paylaşılıyor. Orduya bağlı birimlerin gerçekleştirdiği faaliyetler, alınan kararlar, açıklamalar, tatbikatlar sosyal medyadan kamuoyuna duyuruluyor.

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun açıklamalarına Twitter'dan yanıt verdi.

Ordusu sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir diğer ülke ise İsrail. Sosyal medyayı 2008’in sonunda Gazze’ye yönelik "Dökme Kurşun Operasyonu"nda aktif olarak kullanmaya başlayan İsrail ordusunun (IDF) Facebook, Twitter, YouTube, Instagram’ın da içinde bulunduğu 30 sosyal medya sitesinde hesabı var. Altı farklı dilde yayın yapan hesaplar profesyonel ekipler tarafından yönetiliyor. Geçen yaz, Gazze'ye yönelik saldırılarında yine sosyal medyayı aktif olarak kullanan İsrail ordusu bu sefer karşısında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nı buldu.

Kassam Tugayları, sosyal medya hesaplarından İsrail ordusunun propogandasına yanıt verdi. Gönüllü aktivistlerin de desteğiyle sosyal medyada kurulan ağ sayesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı uluslararası bir kamuoyu oluşturdu. İsrail ordusu ile Kassam Tugayları sosyal medya hesaplarından zaman zaman direkt olarak da etkileşime girdi.

Britanya ordusu da uzun süredir sosyal medya sitelerinde aktif. Öyle ki, ordudaki işe alım ilanlarının paylaşıldığı özel bir Twitter hesabı dahi var. İngiliz ordusu, psikolojik operasyonlar yürütmesi ve bilgi tabanlı savaşlarda yer alması için sosyal medya uzmanı 'Facebook savaşçıları' yetiştirme kararı aldı. 77'inci Tugay adı verilen özel birim, sosyal medya ile arası iyi olan askerlerden oluşturulacak ve bin 500 kişilik bir özel kuvveti teslim edecek. 77'nci Tugay askerleri mobil cihazlardan 7/24 Facebook başta olmak üzere sosyal medyayı takip edecek. İngiliz ordusundan yapılan açıklamada, sosyal medya biriminin amacının 'modern çatışma ve savaş yeteneklerini içereceği, şiddet içermeyen yöntemlerle modern savaş alanlarına etki etmek' olduğu belirtildi.