TSK'dan sınırötesi operasyon

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:"3 Ekim 2008 tarihinde Aktütün Jandarma Sınır Bölük Merkezine teröristlerce düzenlenen saldırıya katılan PKK/KONGRA-GEL terör örgütü gruplarının takibine devam edilmektedir.Bu kapsamda 5 Ekim 2008 gece yarısı Irak’ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde iki ayrı noktada tespit edilen teröristler ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmıştır.Yine aynı bölgede tespit edilen diğer bir terörist gruba yönelik olarak ise 6 Ekim 2008 günü sabah saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine mensup savaş uçaklarınca hava operasyonu icra edilmiştir.Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üstlerine dönmüşlerdir.İcra edilen operasyonlarda, her zaman olduğu gibi sadece PKK/KONGRA-GEL terör örgütü hedef alınmış, sivil halk ve yerel unsurların olumsuz etkilenmemesi için gereken hassasiyet gösterilmiştir."Güvenlik güçlerinin, Şırnak’ın dağlık arazi kesiminde tespit edilen teröristlerin kullandığı 17 sığınağı imha ettiği bildirildi.Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan terörle mücadeleye ilişkin duyuruya göre, Şırnak’ın dağlık arazi kesiminde arama-tarama yapan güvenlik güçleri, dün saat 06.30’da terör örgütü mensuplarınca kullanılan 17 adet sığınak tespit etti. Güvenlik güçleri, imha edilen sığınaklarda büyük miktarda yaşam malzemesi buldu.Van’ın Başkale ilçesinin dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda da terör örgütü mensuplarına ait 2 Kaleşnikof piyade tüfeği ve 18 kilogram 827 gram toz esrar ele geçirildi. Van’ın Özalp ilçesinde de 1 terörist güvenlik güçlerince yakalandı.Duyuruda, Aktütün’deki 13. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı unsurlarına terör örgütü mensuplarının saldırı girişiminin ardından irtibat kurulamayan 2 güvenlik görevlisini arama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önceki gün sınır ötesine F-16 savaş uçaklarıyla operasyon düzenlemesinin ardından, bugün saat 12.30 sıralarında Hakkari semalarında F-16 savaş uçaklarının Çukurca İlçesi üzerinden Kuzey Irak kesimine doğru gittiği gözlendi.Sınır birliklerinde konuşlandırılan Mehmetçikler elleri tetikte beklerken, özel eğitimli komandoların da, PKK’lı teröristlerin geçiş güzergahlarını abluka altına aldığı belirtildi.

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