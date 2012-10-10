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TSK'dan 'sınıra yığınak' açıklaması

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

10 Ekim 2012 00:49

 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Suriye sınırındaki askeri hareketlilikle ilgili yapılan açıklamada "Kontrolsüz güçlerin saldırılarına karşı TSK, faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.
 
Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırındaki askeri hareketlilikle ilgili bir açıklama yaptı.
 
Açıklamada "Vatan toprağını korumak kontrolsüz güçlerin herhangi bir saldırısına karşı ön tedbir almak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.
 
Öte yandan bölgedeki üst düzey askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, 'şu ana kadar bölgedeki askeri birlikler arasında kaydırma yapıldığı, ancak son dönemdeki sevkıyatların, sınırda askeri yığınak yapılmasına yönelik faaliyetler' olduğu öğrenildi.

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