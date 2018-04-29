TSK'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: '11 PKK'lı öldürüldü'

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lının öldürüldüğünün değerlendirildiğini açıkladı.

Harekata ilişkin görüntülerin de bulunduğu basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün sabah ve öğleden sonra, Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen teröristlere yönelik Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve silahlı İHALAR ile hava harekatı düzenlendi. Terör örgütüne ait üs bölgeleri, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzileri ateş altına alındı. Ateş altına alınan tüm hedefler tam isabetle vurularak imha edildi. İlk tespitlere göre 11 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"

Hakkari Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise kent kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında 5 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Salı sabahı devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir uzman çavuş da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.