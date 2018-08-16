TSK'dan Sincar'a hava harekatı: KCK Yürütme Konseyi üyesi İsmail Özden etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde YPG’nin kontrolündeki Sincar'a hava harekatı düzenlendi. Operasyonda KCK Yürütme Konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu olan Mam Zeki Şengalli kod adlı İsmail Özden’in etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, MİT ile TSK'nın müşterek operasyonuyla İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride KCK’nın yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği bildirildi. 66 yaşındaki Özden'in örgütün en yaşlı üyelerinden biri olduğu ifade edildi.

Özden, 1992-1996 yılları arasında Avrupa'da faaliyet yürüttü. 1996'da "PKK üyesi olmak" ve "Türklere ait iş yerlerine saldırıda bulunmak" suçlarından Almanya'da tutuklanan Özden, 1998'de tahliye edildi. KCK yürütme konseyi üyesi olan Özden, 2018'de sözde KCK Sincar eyalet sorumluluğuna getirildi.



Operasyona, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.