TSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi klibi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sakarya Meydan Muharebesinin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı.

TSK\'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan klipte, \"Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) Şehit ve Gazilerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz\" denildi.

Klipte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün `Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.\" sözüne yer verildi.



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