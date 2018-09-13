T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi klibi

  ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sakarya Meydan Muharebesinin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı

13 Eylül 2018 13:50

 

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sakarya Meydan Muharebesinin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı.

TSK\'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan klipte, \"Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) Şehit ve Gazilerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz\" denildi.

Klipte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün `Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.\" sözüne yer verildi.


(FOTOĞRAF) 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATÜRK Silahlı Kuvvetleri TSK Sakarya Meydan MuharebesininTSKMeydan MuharebesiAğustosEylülGazilerimizi SaygıMinnetle Anıyoruz"Klipte Gazi Mustafa Kemal AtatürkVatanınFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24