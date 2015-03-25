T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK'dan 'Reyhanlı' açıklaması: Suriye’de Rejime ait bir topçu mevziîne atış yapılarak karşılık verildi

Reyhanlı'da Suriye sınırına yakın boş alanda patlama meydana gelmişti

25 Mart 2015 12:38

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Suriye tarafından füze düşmesi olayı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamada bulundu. Açıklamada, "Patlama sonucu Hudut Müdürlüğü'nün camları kırılmıştır. Anında karşılık verilerek Suriye tarafı obüs toplarıyla vurulmuştur" denildi. Olayda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilirken, "füzenin patlaması sonucu meydana gelen cam kırıklarından beş vatandaşımızın hafif şekilde yaralandığı bilgisi alınmıştır" yer verildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Suriye Ordusu ile Muhalif Gruplar arasında meydana gelen çatışmalar esnasında, Suriye Ordusu tarafından Muhaliflere yapılan ağır silah atışları esnasında, bir adet roket / füze, Hatay / Reyhanlı ilçesi merkezinin hemen doğusunda yer alan Cüdeyde mahallesi yakınına düşmüştür.

Olayda herhangi bir can kaybı olmamış, bununla birlikte roket / füzenin patlaması sonucu meydana gelen cam kırıklarından beş vatandaşımızın hafif şekilde yaralandığı bilgisi alınmıştır.

Söz konusu roket / füzenin düştüğü mevkii, 2’nci Hudut Alayı (Hatay) 2’nci Hudut Taburu (Narlıca) 4’üncü Hudut Bölüğünün (Reyhanlı) 200 metre kadar batısıdır. Bu nedenle, patlama sonucu etrafa yayılan taş ve toprak parçalarının tesiri ile anılan bölüğün ziyaretçi salonunun tavanı çökmüş, bina camları kırılmış, iki askerî aracın kaporta ve karasöründe hasar meydana gelmiştir. Merminin düştüğü yerde 15 metre genişliğinde, yedi metre derinliğinde bir çukur oluştuğu belirtilmiştir

Angajman kuralları çerçevesinde, Hatay / Yayladağı Dağardı Hudut Karakolunda konuşlu iki adet 155 mm Fırtına Obüsü ile 25 Mart 2015 saat 05.25’te, Suriye’de Rejime ait bir topçu mevziîne atış yapılarak karşılık verilmiştir.

Gelişmeler dikkatle takip edilmekte olup, topraklarımıza mermi düşmesi durumunda, angajman kuralları çerçevesinde misliyle mukabelede bulunulmasına devam edilecektir.

ETİKETLER

reyhanlı patlamatsksuriyerejimmuhaliflerkarşılık verildi

İlgili Haberler

Reyhanlı'da güçlü patlama!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına yakın boş alanda patlama meydana geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24