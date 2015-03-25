TSK'dan 'Reyhanlı' açıklaması: Suriye’de Rejime ait bir topçu mevziîne atış yapılarak karşılık verildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Suriye tarafından füze düşmesi olayı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamada bulundu. Açıklamada, "Patlama sonucu Hudut Müdürlüğü'nün camları kırılmıştır. Anında karşılık verilerek Suriye tarafı obüs toplarıyla vurulmuştur" denildi. Olayda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilirken, "füzenin patlaması sonucu meydana gelen cam kırıklarından beş vatandaşımızın hafif şekilde yaralandığı bilgisi alınmıştır" yer verildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Suriye Ordusu ile Muhalif Gruplar arasında meydana gelen çatışmalar esnasında, Suriye Ordusu tarafından Muhaliflere yapılan ağır silah atışları esnasında, bir adet roket / füze, Hatay / Reyhanlı ilçesi merkezinin hemen doğusunda yer alan Cüdeyde mahallesi yakınına düşmüştür.

Olayda herhangi bir can kaybı olmamış, bununla birlikte roket / füzenin patlaması sonucu meydana gelen cam kırıklarından beş vatandaşımızın hafif şekilde yaralandığı bilgisi alınmıştır.

Söz konusu roket / füzenin düştüğü mevkii, 2’nci Hudut Alayı (Hatay) 2’nci Hudut Taburu (Narlıca) 4’üncü Hudut Bölüğünün (Reyhanlı) 200 metre kadar batısıdır. Bu nedenle, patlama sonucu etrafa yayılan taş ve toprak parçalarının tesiri ile anılan bölüğün ziyaretçi salonunun tavanı çökmüş, bina camları kırılmış, iki askerî aracın kaporta ve karasöründe hasar meydana gelmiştir. Merminin düştüğü yerde 15 metre genişliğinde, yedi metre derinliğinde bir çukur oluştuğu belirtilmiştir

Angajman kuralları çerçevesinde, Hatay / Yayladağı Dağardı Hudut Karakolunda konuşlu iki adet 155 mm Fırtına Obüsü ile 25 Mart 2015 saat 05.25’te, Suriye’de Rejime ait bir topçu mevziîne atış yapılarak karşılık verilmiştir.

Gelişmeler dikkatle takip edilmekte olup, topraklarımıza mermi düşmesi durumunda, angajman kuralları çerçevesinde misliyle mukabelede bulunulmasına devam edilecektir.