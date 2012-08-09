TSK'dan, otobüsle gönderilen asker hakkında açıklama: Refakatçi verdik

Jandarma Genel Komutanlığı, PKK saldırısında yaralanan jandarma er Erhan Yakut’un, Hakkari’den Van’a helikopterle, Van’dan Ankara’ya ambulans uçakla sevk edildiğini, Ankara’da karşılanan Yakut’un havaalanından otobüs terminaline refakatçi nezaretinde götürülerek uğurlandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hakkari Geçimli Jandarma Karakol Komutanlığı’na yapılan saldırıda yaralanan jandarma er Erhan Yakut ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve yorumlar üzerine açıklama yapılmasının faydalı görüldüğü ifade edildi.

Yakut’un, 04 Ağustos 2012 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından karakola gerçekleştirilen saldırı sonucu yaralandığı anımsatılan açıklamada, tedavisinin yapılabilmesi için 05 Ağustos 2012 günü saat 05.00 sıralarında Hakkari Asker Hastanesi’ne helikopterle sevk edildiği, burada yapılan ilk muayenesinde, sağ el ile sol bacakta şarapnel ve sol kalçada kurşun sıyrığı tespit edildiği belirtildi.

Hakkari Asker Hastanesinde bir gün süreyle müşahede altında tutularak yapılan tedavisinin ardından, 20 gün istirahat verilerek taburcu edilen Yakut hakkında sağlık raporu düzenlendiği kaydedilen açıklama şöyle: ”Jandarma er Erhan Yakut’un kendisine verilen istirahati memleketinde sıhhi izinli olarak kullanmak istediğine dair dilekçe verdiği ve 06 Ağustos 2012 tarihinden itibaren sıhhi izinli olarak izne ayrıldığı, personelin Hakkari’den Van’a helikopterle Van’dan Ankara’ya ambulans uçakla sevk edildiği, Ankara’da karşılanan personelin havaalanından otobüs terminaline refakatçi nezaretinde götürülerek uğurlandığı, Yakut’a yol süresince mağdur olmaması için Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından maddi destek sağlandığı tespit edilmiştir.”