Hakkari'de yaralanan askeri otobüsle gönderdiler!

Hakkari'de PKK tarafından düzenlenen ve 6 asker ile 2 köy korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan İnegöllü Jandarma Komando Onbaşı Erhan Yakut evine otobüsle gönderildi. Oğlunu şehir girişinde karşılayan baba Cengiz Yakut, yaralı oğlunun otobüsle gönderilmesine tepki gösterdi.

Geçimli Karakolu’nda belinden yaralanıp, roket isabet etmesi sonucu mevziden düşen İnegöllü Jandarma Komando Onbaşı Erhan Yakut, Hakkari Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahale ardından Van Askeri Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Buradaki tedavi ardından birliğine dönen yaralı askere 20 gün moral izni verildi. Radikal'in DHA'ya dayandırdığı haberine göre, Hakkari’den Van ’a karayolu ile, Van ’dan Ankara ’ya uçakla gelen 21 yaşındaki er Erhan Yakut, başkentten otobüsle İnegöl’e geldi. Babası Cengiz Yakut, annesi Arzu Yakut, kız kardeşi Büşra Yakut, evlerinin karşısındaki akaryakıt istasyonu önünde Erhan Yakut’un geldiği otobüsü beklemeye başladı. Saat 05.00 sıralarında İnegöl’e gelen asker Erhan Yakut, ailesi ile kucaklaştı. Yaralı oğlunu gören anne Arzu Yakut, gözyaşlarını tutamadı.

'Geldiğin hale bak oğlum'

Bilecik ’teki acemi eğitimi ardından Hakkari Çukurca’ya bağlı Geçimli Karakolu’nda usta birliğine giden, geçtiğimiz ayda izne gelip dönen 8.5 aylık asker Erhan Yakut’un kamyon şoförü babası Cengiz Yakut, oğlunun otobüsle evine gönderilmesine tepki gösterdi. Otobüsten iner inmez oğlunun boynuna sarılan baba Cengiz Yakut, "Geldiğin hale bak oğlum. Seni buraya devletin getirmesi lazım" diye konuştu. Yaralı asker Erhan Yakut, hiç bir şey anlatacak durumda olmadığını belirterek, "Savaştık geldik. Kafamda her şey silindi" diyerek dehşet gecesini anlatmaya çalıştı. Baba Cengiz Yakut, şöyle dedi:

"Ben oğlumu askeriyenin getireceğini bekliyordum. Arkadaşlarımdan bulduğum borç parayı oğluma gönderdim. Oğlumu Van ’dan uçakla Ankara Etimesgut’a getirmişler. Oradan da otobüsle yollamışlar. Ben otobüsle geleceğini tahmin etmiyordum. Devletimiz illa bir şey yapacak diye bekliyordum. Ben çocuğumu evin önünde karşılayacaktım."

'Sırtında yarası var, koltukla nasıl geldi'

Oğlunun çatışmada yaralandığını Çorlu’da öğrendiğini belirten baba Yakut, şöyle devam etti:

"Arkadaşının telefonundan arayarak yaralandığını söyledi. Beni arkadaşının telefonundan değil, komutanları aramalıydı. Benim tepkim oğlumun otobüsle gönderilmesinedir. Devletim büyük, Yenişehir Havaalanı’na çocuğumu uçakla indirip evime getirebilirdi. Yaralı olan oğlumun Ankara ’dan 5 saatlik otobüs yolculuğu sonucunda nasıl geldiğini merak ediyorum. Sırtında yarası var, o koltuklarda nasıl geldi? Uzanıp, rahat ederek gelmesi lazımdı. Çocuğumu yollarda karşıladığıma üzülüyorum. Şehitlerimizin ailelerine Allah sabır versin. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

Öte yandan, ailesi ile yol üzerinde hasret giderek yaralı asker Erhan Yakut, Ankara -Bursa karayolunu sekerek geçip karşıdaki evine ulaştı.