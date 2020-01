TSK'dan Malatya'da düşen uçaklarla ilgili 'alıntılı' açıklama

Genelkurmay Başkanlığı, Malatya'da düşen ve 4 askerin şehit olduğu F-4 uçaklarıyla ilgili olarak, ''Uçaklarımız havada çarpışmadı, irtifaları düşüktü'' açıklaması yaptı. Genelkurmay açıklamasının başına alıntı şeklinde spot eklenmesi dikkat çekti.

Malatya 7'nci Ana Jet Üssü'nüden keşif uçuşu yapmak üzere havalanan iki RF-4E tipi savaş uçağı 2 gün önce (24 Şubat 2015) düşmüş, uçaklarda bulunan 4 askeri personel şehit olmuştu.

Genelkurmay Başkanlığından kaza ile ilgili yapılan açıklamada, ''İlk incelemelerde, uçaklarımızın herhangi bir dış etkiye maruz kalmadığı, havada çarpışmadığı, ancak irtifalarının uçtukları bölge için daha önceden tespit edilmiş emniyetli uçuş irtifasının altında kaldığı değerlendirilmektedir" bilgisi verildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

“Hiçbir şeyi atlamadan, en ince ayrıntısına kadar, el emeği ve göz nuru dökülerek…

RF-4E / TM uçakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik keşif ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türk Hava Kuvvetleri envanterinde görev yapmaktadır.



Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterinde bulunan her tür hava aracını etkinlikle ve emniyetle görev yapacak durumda tutmaktadır. Bu çerçevede, hava araçlarının bakımları, ehil ve yetkin personel tarafından, ilgili teknik dokümanların gerektirdiği periyotlarda ve yine ilgili teknik emirlerin dikte ettirdiği şekilde yapılmaktadır. Bakımı tamamlanmamış veya teknik kriterlere göre tespit edilen uçuş ömürlerini dolduran hava araçlarının, uçuş görevlerine tahsisi mümkün değildir.



24 Şubat 2015 günü meydana gelen kazada kaybettiğimiz her iki RF-4E/TM uçağı da 2013 yılında tamamlanan Işık Projesi çerçevesinde yapısal yenileme ve aviyonik modernizasyona tabi tutulmuşlardır.



Uçakların kullanım ömürleri, periyodik olarak yapılan bir dizi teknik testi takiben belirlenmektedir. Modernizasyona tabi tutulmuş olmalarına rağmen, teknik testler ışığında kullanım ömrünü doldurduğu tespit edilen uçaklarımız, kullanım dışı bırakılmaktadır.



Türk Silahlı Kuvvetlerinde meydana gelen her hangi bir kaza kırım sonrasında, yüzeysel hiçbir açıklama yapılmamaktadır. Kaza kırım incelemeleri, oluşturulan teknik ve ehil bir heyet tarafından bilimsel yöntemlerle tamamlanmaktadır. Adli makamlarla eş güdüm içerisinde yürütülen süreçte; emniyet inceleme heyeti ve ayrıca teknik inceleme heyetince, enkaz ve enkaz bölgesi detaylı olarak incelenerek tüm deliller toplanmakta; ilgili tüm kişilerin ifadelerine başvurulmakta; radar, uçak, telsiz, telefon ve video kayıtları başta olmak üzere her türlü bilgi, belge ve görüntü detaylı olarak incelenmektedir. Olayın teknik yönden incelemesinin yanı sıra, idari işlemlerle ilgili hususları açıklığa kavuşturmak maksadıyla, ayrı bir heyet tarafından da idari soruşturma başlatılmaktadır.



Detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından “Emniyet İncelemesi Sonuç Raporu” hazırlanmaktadır. Bu rapor çerçevesinde her türlü düzeltici işlemin yapılması ve benzer kazaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. Ayrıca söz konusu raporun yayımlanmasının ardından kazanın sebep veya sebepleri resmî olarak açıklanabilmektedir.



Bahse konu kaza sonrasında da adli, teknik ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda teknik sebepler, insan faktörü ve idari hususlar da dâhil olmak üzere kazaya etki edebilecek bütün konular detaylı olarak inceleme aşamasındadır. Bununla birlikte, yapılan ilk incelemelerde, uçaklarımızın herhangi bir dış etkiye maruz kalmadığı, havada çarpışmadığı, ancak irtifalarının uçtukları bölge için daha önceden tespit edilmiş emniyetli uçuş irtifasının altında kaldığı değerlendirilmektedir.



Soruşturmaların tamamlanmasının ardından elde edilen detaylı bulgu ve sonuçlar ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.''