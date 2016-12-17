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TSK'dan Kayseri'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama

"Menfur saldırıda sivil vatandaşlarımızın da yaralanmış olabileceği değerlendirilmektedir"

17 Aralık 2016 14:09

Genelkurmay Başkanlığı Kayseri’deki terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 13 asker şehit oldu, 48 asker de yaralandı. Öte yandan sivil vatandaşlarında yaralandığı değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, “17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08:45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca menfur saldırıda sivil vatandaşlarımızın da yaralanmış olabileceği değerlendirilmektedir” dendi.

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