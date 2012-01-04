TSK'dan istifa açıklaması

T24 - TSK, iki komutanının istifa edeceği hakkındaki iddialar hakkında açıklama yaptı. TSK açıklamasında, "İki komutanın istifa edeceği iddiaları gerçek dışıdır" denildi.
Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Aldülkadir Selvi bugünkü yazısında, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile Harp Akademileri Komutanı Aslan Güner'in, 'İlker Başbuğ tutuklanırsa, istifa ederiz' şeklinde bir restte bulundukları söyleniyor'' demiş ve bu iddia tartışma konusu olmuştu. Yapılan açıklama ise şöyle:
"04 Ocak 2012 tarihli bir gazetede, Kara Kuvvetleri ve Harp Akademileri Komutanlarına yönelik bazı iddiaları içeren bir köşe yazısı yayımlanmış ve bu yazıya atıf yapılarak haberkanallarının İnternet sitelerinde aynı iddialar yer almıştır. İddialar gerçek dışıdır."