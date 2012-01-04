TSK'dan istifa açıklaması

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Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Aldülkadir Selvi bugünkü yazısında, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile Harp Akademileri Komutanı Aslan Güner'in, 'İlker Başbuğ tutuklanırsa, istifa ederiz' şeklinde bir restte bulundukları söyleniyor'' demiş ve bu iddia tartışma konusu olmuştu."04 Ocak 2012 tarihli bir gazetede, Kara Kuvvetleri ve Harp Akademileri Komutanlarına yönelik bazı iddiaları içeren bir köşe yazısı yayımlanmış ve bu yazıya atıf yapılarak haberkanallarının İnternet sitelerinde aynı iddialar yer almıştır. İddialar gerçek dışıdır."