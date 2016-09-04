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TSK’dan ‘Fırat Kalkanı’ açıklaması: ÖSO, bugün 10 bölgede kontrolü sağladı

“Bugüne kadar 300 hedefe 1306 atım yapıldı”

Fotoğraf: Arşiv

04 Eylül 2016 00:40

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada El Athariyah, Şeyh Yakup, Vukuf, Ayyaşa ve El Mutminah bölgelerinin de aralarında bulunduğu toplam 10 bölgede Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrol sağladığı belirtildi.

TSK, ateş destek vasıtaları tarafından saat 11.11'den 19.00'a kadar harekat sahasındaki terör örgütü IŞİD’e ait 20 hedefe 52 Fırtına ve 20 çok numlulu roket atar mermisi atıldığını, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar ise toplam 300 hedefe bin 306 atım yapıldığını bildirdi.

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