TSK'da terfi eden isimlerin geçmişi

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KİM KİMDİR?

Bu arada Hüseyin Çelikiğin yaptığı son açıklama 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanacak yeni isim için 'ithal bir komutan düşünülmüyor' oldu. Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar'ın haberi;1950’de Ankara’da doğdu. 1969’da Kara Harp Okulu’ndan, 1970’de Piyade Okulu’ndan, 1980’de Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu. 1995’te tuğgeneralliğe terfi etti, 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Eğitim Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İç Güvenlik Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2003’te korgeneralliğe terfi etti, 7. Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutan Yardımcılığı görevlerini yaptı. 2007’de orgeneralliğe terfi ederek Ege Ordusu Komutanı oldu. 2008’de 2. Kolordu Komutanlığı görevine atandı.1945’te Kayseri’de doğdu. 1992’de tuğgeneralliğe, 1996’da tümgeneralliğe, 2002’de korgeneralliğe, 2007’de orgeneralliğe terfi etti. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevine atandı. 28 Şubat sürecinde “Sincan’da tankları yürüten komutan” olarak adını duyurdu.Genelkurmay Personel Başkanlığı görevini yürüttü. Ağustos 2006’da, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın tümen seviyesinden kolordu seviyesine çıkarılmasının ardından, terfi sırasında bulunmamasına rağmen korgeneral rütbesine yükseltildi ve Özel Kuvvetler Komutanı oldu. Bu yılki YAŞ’ta korgenerallikten orgeneralliğe terfi etti.3. Kolordu Komutanlığı’nın ardından Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı oldu. YAŞ’ta korgenerallikten orgeneralliğe terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığı görevine atandı.1948’de Erzurum’da doğdu. 1995’te tuğgeneralliğe, 1999’da tümgeneralliğe, 2003’te korgeneralliğe terfi etti. Genelkurmay Personel Başkanlığı ve 4. Kolordu Komutanlığı yaptı. 2007’de orgeneralliğe terfi ederek 3. Ordu Komutanlığı’na atandı. Adı, “İrtica ile Eylem Planı’nın Erzincan’da uygulamaya konulduğu” iddiasıyla açılan davanın iddianamesine “1 numaralı sanık” olarak girdi.