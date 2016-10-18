"TSK'da tasfiyelerin yapıldığı yerde başka bir cemaat etkin, bakanlıklar için de aynı tehlike var"

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gerçekleşen tasfiyelerle ilgili olarak "Öyle görünüyor ki TSK’da bu işleri yapan dairelerde bir başka 'cemaat' etkin. BunlaraKurdoğlu cemaati ya da grubu deniliyor, Nurcu bir cemaat bu. Liderleri Mehmet Kurdoğlu" iddiasını dile getirdi. Yılmaz "İçişleri Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanlığı’nda da aynı tehlike var, tarikatlar iktidar yarışında, birbirlerinin gözünü oyuyorlar ama hükümet tınmıyor bile" ifadesini kullandı.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "Askere yeni bir cemaat imamı" başlığıyla yayımlanan (18 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Fetullahçı tasfiyesi sürüyor. Her hafta gruplar halinde askerin ordudan atıldığını, tutuklandığını vs. okuyoruz.

Bunların ne kadarı gerçekten Fetullahçı, ne kadarı yeni bir tür kumpasa kurban gidiyor, orasını bilebilmek şu an için imkânsız gibi.

Her şey gösteriyor ki TSK’nın komuta kademesi, uzun yıllardır işini dikkatlice yapmamış.

Soruların çalındığını, Fetullahçıların gruplar halinde orduya sızdığını fark etmemişler bile.

Bir de buna 2002 yılından beri AKP’nin ordudan tasfiyelere direnmesi ve Balyoz ile Ergenekon’un savcılığını üstlenmesi eklenince, bu tablo ortaya çıkmış.

Ancak şimdi yağmurdan kaçarken doluya tutulma durumu var gibi görünüyor.

Tolga Şardan, Milliyet’te dün şunu yazdı: “(TSK’daki) tasfiyelerin, sivil bürokraside olduğu gibi ‘güçlü bir yapı’ tarafından gerçekleştirildiği yönünde bilgiler yansımış durumda kulislere.”

Bunu okuyunca küçük bir araştırma yaptım.

Öyle görünüyor ki TSK’da bu işleri yapan dairelerde bir başka “cemaat” etkin. BunlaraKurdoğlu cemaati ya da grubu deniliyor, Nurcu bir cemaat bu. Liderleri Mehmet Kurdoğlu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, kendi dönemlerinde bu gruba bağlı askerlerin MİT raporları doğrultusunda temizlendiğini söylüyordu ama öyle görünüyor ki bu tam bir temizlik olamamış.

Kurdoğlucular da tıpkı Fetullahçılar gibi, dershane işine önem veren bir grup.

Belki de bu nedenle Fetullahçılar ile aralarında hep bir çekişme olmuş ve belli ki Fetullahçılar MİT ve TSK’da etkinleştikçe bunları da temizlemeye çalışmış.

İleride yine bir cemaat imamından emir olan komutanlar görmek istemiyorsak, bu iddiaların ciddiyetle araştırılması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanlığı’nda da aynı tehlike var, tarikatlar iktidar yarışında, birbirlerinin gözünü oyuyorlar ama hükümet tınmıyor bile.