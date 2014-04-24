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Politika

TSK'dan Süleyman Şah türbesine takviye

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Süleyman Şah türbesine takviye için 'Olağanüstü bir durum yok' dedi

24 Nisan 2014 02:17

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'ne yapılan askeri takviyeye ilişkin, "Olağanüstü bir durum yok. Planlı bir faaliyet" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı takviyeyle ilgili tek kare fotoğraf Twitter'da yayınlandı.

Akar, TBMM'nin 94. açılış yıl dönümü resepsiyonunda gazetecilerin, "Süleyman Şah Türbesi'ne yapılan askeri takviye" ile ilgili sorularını yanıtladı.

Bu konuda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun gerekli açıklamaları yaptığı ve onun dışında söyleyecek bir şeyi olmadığını belirtti. "Gidenler ikmal amaçlı mı?" sorusuna Akar, "Okuyun, orada yazıyor. Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var, onlara ilave edecek bir şeyim yok" yanıtını verdi.

Akar, "Rutinin dışında bir faaliyet denebilir mi?" sorusu üzerine, "Hayır, hayır, yok değil" dedi. "Olağanüstü bir şey olarak algılamayalım mı?" sorusuna yanıt verirken Akar, "Hayır, algılamayın. Suriye hudut iç güvenlik harekat bölgesinde bize verilen görevleri en etkin şekilde yapma gayretlerimiz sürüyor. Faaliyetlerimiz planlıdır, onun dışında herhangi yeni bir gelişme söz konusu değil" diye konuştu.

Orgeneral Akar, gazetecilerin aynı konudaki ısrarlı soruları üzerine ise "Olağanüstü bir durum yok. Planlı bir faaliyet" dedi.

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