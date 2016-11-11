TSK'da sivil memurlar için yeni dönem; başörtüsü ve kirli sakal serbest

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) çalışan 30 bin sivil memur için yeni dönem. Bugünden itibaren kadın memurlar başörtüsüyle, erkek memurlar kirli sakal ile görev yapabilecek. Erkekler, yazları kravat takmayıp ceket de giymeyebilecek.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, 1982 yılında çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 6.maddesi değiştirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan sivil memurlar da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan personelin tabi olduğu kılık kıyafet yönetmeliğine dahil edildi.

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1982 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan yönetmelik, "Kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı" amaçlıyor.

Yönetmeliğin 6.maddesi, "Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler" hükmünü içeriyordu. Böylece TSK'deki sivil memurların da kılık kıyafet konusunda askeri personel yönetmeliğine tabi oluyordu.

30 bin sivil memuru ilgilendiriyor

Ancak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan 30 bin sivil memurdan; kadınlar işe başörtüsüyle; erkekler ise kirli sakalla gidebilecek. Erkekler için ayrıca yazları da zorunlu olan 'kravat' takma kuralı kaldırılmış oldu.

Sivil memurlar sendikasından açıklama

Sivil Memurlar Sendikası Başkanı Serdar Dursun, "TSK'de hala bir takım özgürlüklerin önü kapalıydı. Bizler kılık kıyafet özgürlüğünün bu kurumlarda da getirilmesi için birtakım görüşmeler yaptık. Yönetmelik değişikliğiyle bizleri sevindirdiler. Askeri kurumlarda çalışan sivil kadın memurlardan isteyen başörtüsü, isteyen başı açık işe gidebilecek. Erkekler, kirli sakala kadar bırakabilecek. Yazları yakası açık gömlekle, kravat ve ceketsiz işe gidebilecek. Ancak kışları kravat ve ceket zorunluluğu tüm memurlar için devam ediyor" dedi.