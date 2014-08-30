TSK'da nöbet sisteminde 'oturmaz, uyumaz, yemez' kuralı değişiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, nöbetçilerin görev yerlerindeki hareket tarzlarına ilişkin daha önce yer alan "oturmaz, bir yana dayanmaz, uyumaz, yemez, sigara içmez, kıyafetini bozmaz, palaskasını çıkarmaz, silahını elinden bırakmaz, nöbet yerini terk etmez" ifadeleri kaldırılarak yeni yönetmelikte kurallar kışla/birlik komutanlarınca talimatla belirlenecek.

TSK'da nöbet hizmetlerinde yapılan bazı düzenlemelere göre, yönetmelikte belirtilenlerin dışında ihtiyaç olması durumunda kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yeni nöbetler ihdas edilebilecek.

"Koğuş nöbetçi onbaşısı vazifesi" başlığı, "koğuş nöbetçisi" olarak değiştirilirken, bu nöbeti artık tüm erler tutacak. Koğuş nöbetine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verilen düzenlemeyle "ahır nöbetçi onbaşılığı" kaldırıldı. Tabur ve tabur seviyesindeki birliklerde nöbetçi subaylarının görevlerinin detaylandırıldığı yönetmelikte, kıtalarda tutulacak nöbetlerin esaslarına da yer verildi.

Nöbetçinin görevleri

Eski yönetmelikte yer alan nöbetçilere yönelik, "oturmaz, bir yana dayanmaz, uyumaz, yemez, sigara içmez, kıyafetini bozmaz, palaskasını çıkarmaz, silahını elinden bırakmaz, nöbet yerini terk etmez" ifadeleri kaldırılarak, nöbet yerindeki hareket tarzlarına ilişkin hususların kışla/birlik komutanınca talimatla belirlenmesi benimsendi.

Yönetmelikte, ayrıca "Nöbetçi sorumluluk bölgesini sürekli gözetler, dinler ve bir olay vukuunda nöbetçi heyetini ve hazır kıtayı mevcut muhabere iletişim vasıtalarıyla derhal bilgilendirir" ifadesi de yer aldı.