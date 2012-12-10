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TSK’da 'karma askerlik sistemi' için çalışmalar başladı

Kıvrıkoğlu, profesyonel ile zorunlu askerliğin bir arada olduğu karma bir askerlik sistemi öngördüklerini söyledi

10 Aralık 2012 18:49

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, profesyonel ve zorunlu askerliğin bir arada olduğu 'karma askerlik sistemi' öngördüklerini açıkladı. Kıvrıkoğlu, elektronik harp ve siber saldırılara karşı koruma sağlayacak bilgi sistem ağlarının kurulduğunu da söyledi.

"Savunma ve Havacılık" dergisine konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2020 vizyonunu anlattı.

Son üç yıldır yapılan alımlarla uzman erbaş kadrolarının tamamlandığını belirten Org. Kıvrıkoğlu, "2010 yılı Ağustos ayı itibarıyla mevcut komando tugaylarına ait komando kollarının tamamı uzmanlaşmış personelden oluşacak hâle getirilmiştir" dedi.

Mekanize ve zırhlı birliklerde özellikle araç şoförleri ile son teknoloji ürünü silah ve araçların kullanıcılarının da uzman erbaş olmasının sağlandığını söyleyen Kıvrıkoğlu, sözleşmeli er istihdamına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Kıvrıkoğlu, ''Zorunlu askerlik ve uzmanlaşmış personel dengesi sağlanarak karma bir askerlik sistemi öngörülmektedir" diye konuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu, elektronik harp ve siber taarruzlara karşı korunma sağlayabilecek, hava ve arazi şartlarından etkilenmeyen sistemlerle, bilgi sistem ağları tesis edildiğini söyledi.

Kıvrıkoğlu, personeli kimyasal, biyolojik ve nükleer harp maddelerine karşı koruyacak, bu maddelerle kirletilmiş ortamda harekata devam etmesini sağlayacak savunma projelerinin yürütüldüğünü de belirtti.

 

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