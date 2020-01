TSK'da, erlere tecavüz iddiası

TSK, askerlerine emirle tecavüz ettiği iddia edilen Kurmay Binbaşı Oktay Ö. kurumdan jet hızıyla ihraç etmekle kalmadı, zincirleme cinsel saldırı ve taciz suçlarından yargılandı. Dosya, görev suçu olmadığı gerekçesiyle sivil mahkemeye gönderildi. Skandalın sorumlusu Kurmay Binbaşı Oktay Ö, gayri tabii mukarenette bulundurmak (fiili livata) suretiyle cinsel saldırı suçunu zincirleme olarak işleme suçundan olaydan beş yıl sonra cezaevine konuldu.



Son.tv internet sitenin iddialarına göre olay şöyle gelişti: Kıbrıs 28. Mekanize Piyade Tümeni'nde görevli Kurmay Binbaşı Oktay Ö, emri altında görev yapan bazı er ve erbaşı odasına çağırarak masaj bahanesiyle onlarla yakınlaşmaya çalıştı. Binbaşı Oktay Ö. tavırlarından önce şüphelenmeyen askerler denileni yaptıkça binbaşının daha da ileri gittiğini gördü.

Her seferinde askerlere daha fazla yaklaşan Oktay Ö'nün cinsel taleplerini geri çeviren askerler, “Emrediyorum, ben senin komutanınım. Seni bitiririm” gibi tehditler üzerine binbaşının emirlerine boyun eğdi. Emirlere uyunca da tecavüze uğramaktan kurtulamadı.



Yaşadıkları olayın psikolojik travmasını atlatamayan askerler duydukları utanç yüzünden olayı arkadaşlarından uzun süre gizlediler. Ancak aynı tümende görevli Bölük Komutanı Yüzbaşı Süleyman O., meslektaşının askerlere tecavüz ettiğini öğrenince olayı aydınlatmak üzere harekete geçti. Santraldeki muhabere görevlisi vasıtasıyla Kurmay Binbaşı Oktay Ö. her adımını izleten Süleyman yüzbaşı, binbaşının odasına giren her askeri tespit edip sorguladı. Askerler yüzbaşının ısrarlı soruları üzerine olayı gözyaşları içerisinde itiraf etti.



Askerlerin bir süre şikâyetçi olmak konusunda tereddüt yaşadığı, fakat olan bitenden haberdar olan Yüzbaşı Süleyman O. tarafından şikayetçi olmaları konusunda ikna edildiği öğrenildi.



Süleyman yüzbaşının çabaları üzerine tecavüze uğrayan askerlerden dördü askeri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tecavüz mağduru askerlerden altısı da cinsel saldırıda zarar gördükleri ve psikolojileri geri döndürülemez biçimde bozulduğu için davaya tanık olarak katıldı.



Müşteki ve tanık askerler, Tümen Lojistik Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Oktay Ö.'nün kendilerine kamu görevinin sağladığı üstlük nüfuzunu kötüye kullanarak zorla tecavüz ettiklerini açıkladılar. Yüzbaşı Süleyman O. da soruşturma sırasında mağdur askerler lehine tanıklık yaptı.



Askeri savcılık yürütülen soruşturma sonucunda hazırladığı iddianamede Kurmay Binbaşı Oktay Ö.'nün askerlere cinsel saldırı ve cinsel taciz suçunu zincirleme olarak işlediği belirtildi.

Dosya sivil mahkemeye gönderildi

Genelkurmay Başkanlığı da olayı haber alır almaz duruma el koydu. Olayı yerinde araştırmak üzere iki subay görevlendirildi. Mağdur askerlerin şikâyeti üzerine Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı da soruşturma başlattı. Adli tıp raporları ve tanık ifadeleriyle iddialar doğrulanınca Oktay Ö. hakkında zincirleme olarak cinsel saldırı ve zincirleme cinsel taciz suçlamaları ile iddianame hazırladı. İddianamede 4 asker “şikâyetçi”, 6 asker ise “Zarar gören” sıfatıyla yer aldı. Askerler ifadelerinde korkunç şeyler anlattı.

O askerler anlattı

Tecavüze uğrayan askerler, Ekim 2006 ile Ocak 2007 arasında meydana gelen olayı duruşmada gözyaşları içinde anlattılar.

Cinsel saldırıya maruz kalan askerlerden M. K., “Barış Kuvvetleri'nde muhabere çavuşuydum. Çok gizli imza yetkim vardı. Binbaşı, bir gün odasına gittiğimde soyunmamı emretti. Beş ay süre içinde psikolojik olarak çöküntüye uğradım. Askerliğim bitmeyecek gibi geldi” dedi.



Tecavüze uğrayan askerlerden M. D. ise, “Olayın üzerinden beş sene geçmesine rağmen her akşam hâlâ o anı hatırlıyorum. Psikolojim geri döndürülemez biçimde bozuldu” dedi. Diğer mağdur askerlerin beyanlarına göre Kurmay Binbaşı Oktay Ö. “Ben sizin komutanınızım dediğimi yapacaksınız, emrediyorum” gibi ifadeler kullanarak bazı askerlere odasında tecavüz etti, bazılarını ise kendisi ile ilişkiye girmeye zorladı. Kurmay Binbaşı Oktay Ö. ise kendisine komplo kurulduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

İhraç edildi

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan yargılama sonucu Oktay Ö. 2 yıl 3 ay hapis cezası ve TSK'dan çıkarılma cezası verildi. Askeri Ceza Kanunu'nun 153/2 maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılmasına karar verildi.



Verilen cezayı az bulan askeri savcı kararı temyiz edince askeri yargıtay, mahkemenin verdiği kararı, işlenen yüz kızartıcı fiil görev suçu olmadığı gerekçesiyle bozdu. Askeri Yargıtay 1. Dairesi tarafından asker kişilerin askerlikle ilgili suçlardan askeri mahkemede yargılanması gerektiği yönündeki kanun maddesi çerçevesinde bozma kararı verildi. Yeniden yerel mahkemeye gelen dosya, askeri yargıtayın görüşü doğrultusunda görevsizlik kararı verilerek Üsküdar 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



Askeri mahkeme, dosyayı 4 Mayıs 2011 tarihinde görevsizlik kararıyla sivil mahkemeye gönderdi. Üsküdar 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama yeniden başladı. Sivil mahkeme olayın vahameti açısından ilk duruşmada Oktay Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi. Bir süre tutuklu kalan Oktay Ö., Paşakapısı Cezaevi'ne konuldu. Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Oktay Ö.'nün yargılanmasına İstanbul Anadolu Adliyesi'nde devam ediliyor.