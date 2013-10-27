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TSK'da 'çürük' gitti 'sağlık durumu askerliğe elverişli değil' geldi

Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği'nde geçen 'sakatlık' ibaresi ile Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği'ndeki 'özürlülük' ifadesi 'engellilik' ifadesiyle değiştirildi

27 Ekim 2013 15:39

TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde yer alan "çürük" ibaresi "askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık" olarak değiştirildi.

Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği'nde geçen "sakatlık" ibaresi ile Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği'ndeki "özürlülük" ifadesi "engellilik" ifadesiyle değiştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca "Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği", "Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği" ve "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( TSK ) İç Hizmet Yönetmeliği"nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler, Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "sakatlık" ibaresi "engellilik", Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 31'inci maddesinin yedinci fıkrasında geçen "özürlülük" ibaresi "engellilik" ve dördüncü cümlesinde yer alan "özürlü" ibaresi ise "engelli" olarak değiştirildi.

TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 291'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "çürük" ibaresi "askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık " olarak değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 382'nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" olarak; 709'uncu maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "sakatlanan" ibaresi ise "engelli hale gelen" olarak değiştirildi.

 

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