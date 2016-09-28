TSK'da büyük 'FETÖ' soruşturması; bütün personel araştırılacak

TSK içindeki bir grup cuntacı askerin gerçekleştirdiği darbe girşiminin ardından başlayan soruşturmalar kapsamında orduda bütün sınavlar, terfiler, ödüller ve kursların mercek altına alındığı belirtildi. Bugüne kadar 'FETÖ' üyesi olduğu suçlamasıyla 4 bin 545 TSK mensubunun ihraç edildiği bildirilirken yakında bu sayının katlanarak artabileceği belirtildi. Kurulacak komisyonların, orduda yakın tarihin en kapsamlı incelemesine imza atacağı aktarıldı. 'FETÖ' üyesi olduğundan şüphelenilen her personel detaylı incelemeye alınacak.

TSK içindeki 'FETÖ' yapılanmasına dair çalışmaların, OHAL kararnamesiyle hayata geçirilen ve kamu kurumlarında başlatılan 'komisyonlar sistemi' ile işletilmesi planlanıyor. Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı direktifi ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyonlar, TSK'da görev yapan 'FETÖ' üyelerini belirlemek için istihbarat birimleriyle koordineli hareket edecek. Komisyonlar doğru tespitlere ulaşabilmek için, TSK içinde sicil, terfi, kadrolaşma konusunda profesyonel personelin katkısına da başvuracak. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bu doğrultuda kurulan komisyonlardan ilki, askeri yargıya yönelik ihraçları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti.

'Ari' inceleme devrede

Komisyonların öncelikli olarak 'FETÖ'nün yoğun sızma faaliyetleri uyguladığı ileri sürülen dönemleri mercek altına alması planlanıyor. Bu doğrultuda 'FETÖ'nün, 'orduyu tamamen ele geçirmek' için özellikle 2010 yılından sonra 'ari yapılanma' oluşturmak istediği iddia ediliyor. Kaynaklar, harp okullarından 1990 sonrası mezun olmuş kurmay subaylar, komutanlık ve karargah Subaylığı öğrenimini 2007 yılı ve sonrasında görmüş subaylar, 2012, 2013, 2014, 2015 nasıplı tüm muvazzaf ve sözleşmeli subayların detaylı olarak araştırılması gerektiğini belirtiyor.

Başka yöntemler masada

'FETÖ'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında 'Bank Asya hesabı', 'çocuğunu FETÖ okullarına gönderme', 'telefon kayıtlarından özel irtibat' gibi bilgilere bakılırken, 'FETÖ'ye dair bu emarelere TSK'da hiçbir şekilde rastlanamayacağı vurgulanıyor. Bu sebeple 'FETÖ' için farklı inceleme yöntemlerine başvurulacak. Bu doğrultuda öncelikle, geçmişte yapılan sınavlar ayrıntılı olarak masaya yatırılacak. 'Kopya', 'şüpheli yanıt benzerlikleri' gibi KPSS incelemelerine konu olan tüm detaylar Askeri Lise, Harp Okulları ve Harp Akademileri sınavları ve sonuçlarına dair de masaya yatırılacak. Bu incelemeler sırasında hakkında yoğun şüphe bulunanlara, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi görevden el çektirme gibi uygulamalara gidilmesi planlanıyor. Çalışmaların ardından büyük miktarda açığa almalar bekleniyor. Açığa alınan personelden 'itirafçı' olmak isteyenler için ise çeşitli tedbirler üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Ödüller mercek altında

'FETÖ'nün 'ari yapı' oluşturma çabasına girdiği dönemler ağırlıklı olmak üzere geçmişe yönelik olarak verilen sicil ve terfiler, takdir ve ödüller, yabancı dil notları, idari tahkikat kursları, Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT) gibi kursları görmüş askeri personelin hem yurtdışı eğitim faaliyetleri hem de daimi görevleri gözden geçirilecek.

Aileye de bakılacak

'FETÖ'nün örgüt içi evlilik yapmalarından hareketle şüpheli personelin aileleri de incelemeye dahil edildi. Yine özellikle son 10 yıl içinde TSK bünyesinde yapılan kanun, yönerge ve yönetmelikler masaya yatırılacak. Bunlardan 'FETÖ' yapılanmasına hizmet ettiği, FETÖ kadrolaşmasına yasal zemin sağladığı düşünülenler değiştirilecek.

Personel açığı kapanır

Milli Savunma Bakanlığı'nca oluşturulacak tahkikat komisyonları, TSK'da 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu düşünülen şüpheli her kişiyi inceleyecek. Bu şahısların görevlendirmeleri de değerlendirmeye alınacak. Şüpheli görülen personel sorgulanacak, buna ilişkin oluşan kanaate göre gereği yapılacak. MSB bu hazırlığı yaparken, bazı üyeleri halen aktif görevlerde bulunduğu belirlenen 'FETÖ' mensuplarının, sistemi tıkayarak tasfiye çalışmalarını engellemeye çalıştıklarını ifade ediliyor. Kaynaklar, FETÖ'nün akıl almaz uygulamalarla yapılandığı uzunca bir süredir gündeme gelen TSK'da detaylı bir incelemenin gerekliliğine işaret ediyorlar. Bu inceleme sonucunda personel ihtiyacının artabileceğine de dikkat çeken yetkililer, bununla beraber bu açığı kapatacak çok sayıda basit önlem olduğunu belirtiyorlar.

Asteğmenlere görev

Bunlardan biri, son 5 yıl içerisinde askerlik hizmetini asteğmen olarak yapmış personelden, isteyenlerin muvazzaf subay olabilmesinin önünün açılması. Yine üniversitelerin mühendislik ve işletme ağırlıklı bölümlerinden mezun gençlerin hızlandırılmış seferberlik eğitimleriyle 6-7 ay gibi kısa sürelerde kıtalara gönderilebileceği, aynı uygulamanın astsubay ihtiyacı için de 2 yıllık üniversite mezunları arasından yapılabileceği, böylelikle kuvvet zaafiyetine fırsat tanınmayacağına işaret ediliyor.

Bilgi yağacak

TSK'da büyük operasyon için görev alacak heyetin ilk bakacağı yerlerden biri, 'ordu içinde son yıllarda görev almış komisyonlar ve üyeleri' olacak. Sınav mülakat komisyonları, komisyon üyeleri, subayların komisyonlarda görev alma sıklığı, sağlık komisyonları tek tek incelenecek. Ayrıca, askeri lise ve harp okullarından atılanların mağduriyetlerini gidermek maksadıyla kurulan dernekler, Balyoz, Ergenekon gibi kumpas davalarının mağdurlarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşülecek. 'FETÖ' mağduru yüzlerce ismin vereceği bilgiler, oluşturulan komisyonlar tarafından incelenecek. Milli subayları devre dışına iten 'şok mangaları'nın komutanları, disiplin kurulları kararları, üyeleri ve tanıkları, mahkeme kararları ve tanıkları da tek tek incelenecek. Gizli tanık ve savcılık ifadelerinde adı geçenler de mercek altına alınacak.