TSK'da 20 soruda fişleme!

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart düzenlediği basın toplantısında, TSK kripto merkezlerinde çalışacak personel için hazırlanan Kripto Güvenlik Soruşturma Belgesi'ni (KGSB) değerlendirdi. Kart "Başvuranlar 20 soruyu cevaplamak durumunda. Bunlar arasında, 'Milliyetçi ve vatanperver midir', 'Sarhoşluğu var mıdır', 'Cinsel Zaafları varmıdır', 'Doğuştan Türk vatandaşı mıdır?' gibi sorular var" dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Atilla Kart, Hava Kuvvetleri komutanlığından son altı ayda istifa eden veya emeklilik yoluyla ayrılan personel sayısının 674 olduğunu belirterek “İnançlar ve özel hayat üzerinden tasfiye yapılıyor” dedi. Soruşturmaların sicil amirleri ve personel başkanlığı yerine, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ile MİT tarafından yapıldığına dikkat çeken Kart, “Son altı yılın en başarılı personelleri notu 99 ve karakteri mükemmel, cinsel zaafı olmayan sorumluluk hissi büyük içki ve kumar zafiyetleri bulunmayan bir yapıda olduğu halde neden ihraç ediliyor. Bu ihracın nedeni karanlık” dedi.

Kart, Hava Kuvvetlerinde son altı ayda emeklilik ve istifa yoluyla 224 subay ve 450 astsubay'ın ayrıldığını söyledi. Hakkında idari soruşturma açılan personel sayısının ise 32 olduğunu belirtti.

Kart'ın açıkladığı “Kripto Merkezlerinde çalışacak personel İçin Kripto Güvenlik Soruşturma Belgesi”nde yer alan 20 soru şöyle:

Karakteri mükemmel midir?

Doğuştan Türk Vatandaşı mıdır?

Yabancılarla akrabalığı var mıdır?

Eşinin yabancılarla akrabalığı var mıdır?

Yabancılarla dostluğu ve arkadaşlığı var mıdır?

Yabancı ideolojilerle ilgisi veya sempatisi var mıdır?

Milliyetçi ve vatanperver midir?

Görev haricinde, görev hakkında konuşur mu?

Sır saklar mı?

Görevine bağlı ve dikkatli midir?

Sorumluluk hissi var mıdır?

Büyüklerine itaatli ve arkadaşları ile geçimli midir?

Sarhoşluğu var mıdır?

Aile içinde geçimli midir?

İsrafı var mıdır?

Mali vaziyeti bozuk mudur?

Paraya karşı hasis midir?

Ahlaki ve cinsel zaafları var mıdır?

Firar, yabancı memlekete kaçmak üste fiilen taaruz emre itaatsizlikteısrar, mukavemet siyasi maksatla toplantılar, partilere girmek içki içmek veya kumar oynamak fiillerinden birinden mahkumiyeti var mıdır?

Gizlilik dereceli bir mahalde çalışacak nitelikte midir?

Yukarıdaki bilgiler şahsın komutanlık şahsi dosya ile çalışma durumu dikkate alınarak doldurulmuştur.