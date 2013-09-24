TSK’da içki içenlerin fişlendiği iddia edildi

28 Şubat sürecinde, “içki içmeyen”, “eşi türbanlı” olan TSK mensuplarının fişlendiğine yönelik iddialarla gündeme gelen orduda şimdi de, “içki içenler fişleniyor” tartışması çıktı. Söz konusu tartışma, TSK içindeki intihar olaylarına son vermek amacıyla hazırlanan anket formunda yer alan, “içki, uyuşturucu ve kumar alışkanlığı var mı” sorusuyla gündeme geldi.

Taraf'tan Hüseyin Özay'ın haberine göre, “İçki içenler fişleniyor” tartışmaları geçen yıl “disiplinsizlik ve ahlaki” durumu nedeniyle ordudan atılan üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’nun intihar etmesi ile başladı. Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan intihar olayının ardından Genelkurmay Başkanlığı, psikolojik sorunlu personelin tespit edilmesi için birliklere talimat verdi. 2012 yılının Aralık ayında verilen bu talimatın ardından tüm birliklerde psikolojik sorunu olan TSK mensuplarının tespiti için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak da anket çalışmasından yararlanıldı.

15 soruluk anket formu

Anket çalışması için, 15 soruluk bir form hazırlandı. Taraf ’ın ulaştığı subay, astsubay, uzman jandarma ve sivil memur anket formunda ilginç sorular yer aldı. Formda yer alan 5. soruda, “Ahlaki durumu nasıldır” sorusuna yer verilerek personelin, içkiye, uyuşturucu maddelere düşkünlüğü olup olmadığı soruldu. Aynı maddede, TSK mensuplarının borç ve kumar alışkanlığı olup olmadığı da sorgulandı. Söz konusu formlar, birlik komutanı ve kıta tabibi tarafından doldurulacak. Formun en sonunda ise, “TSK’da vazife yapıp yapamayacağı konusundaki kanaatiniz nedir” sorusuna yer verildi.

Resmi kanaldan gönderin

Anket formların en altında da, birlik komutanı ve kıta tabibi için onay yeri açıldı. Ayrıca formların kıta anket formları doldurulduktan sonra mühürlü ve kapalı zarf içinde resmi kanaldan komutanlığa gönderilmesi istendi. Zarfların açılma riskine karşılık mühürlü olarak gönderilmesi istendi.

TSK'da sıkıntıya yol açtı

Söz konusu formların bazı birliklerde işleme konduğu öğrenilirken, TSK içinde de büyük rahatsızlığa yol açtığı bildirildi. TSK mensupları, söz konusu formlarla içki, kumar ve uyuşturucu konusunda fişleme yapıldığını iddia ettiler. Ayrıca bir personelin çalışıp çalışmayacağı konusundaki kararı birlik komutanı ile kıta tabibinin vermesinin doğru olmadığı kaydedildi.

Lüzumsuz şüpheleri var mı

Formda yer alan bazı sorular şöyle:

» Astlarına karşı tutumu nasıldır?

» Arkadaşlarına karşı tutumu nasıldır?

» İşteki titizliği ve istikrarı nasıldır?

» Lüzumsuz şüpheleri var mıdır?

» Ahlaki durumu nasıldır? İçkiye, uyuşturucu maddelere, kumara düşkünlüğü nasıldır?

» Davranışları samimi midir?

» TSK’da vazife yapıp yapamayacağı hakkında kanaatiniz nedir?

» Şimdiye kadar kendisini öldürmeye yönelik teşebbüsü olmuş mudur?