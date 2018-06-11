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TSK: Bestler-Dereler bölgesinde 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA)- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda 7; Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonda ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyur

11 Haziran 2018 12:18

ANKARA (DHA)- Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda 7; Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonda ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 

TSK\'dan yapılan açıklamalar şöyle:

\"Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu yedi terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarda hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21 olmuştur.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 10 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"

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