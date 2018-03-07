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Ekonomi

TSKB / Uz: Cohn'un istifası Trump'ın piyasalara gönderdiği en sert mesajdır

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart (DHA) – Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Can Uz, ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasalarca yakından tanınan ve izlenen baş ekonomik danışmanı Gary Cohn’un istifası için “Trump’ın bu is

07 Mart 2018 16:58

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart (DHA) – Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Can Uz, ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasalarca yakından tanınan ve izlenen baş ekonomik danışmanı Gary Cohn’un istifası için “Trump’ın bu ismi feda etmesi ticaret savaşları konusunda ciddi olduğunu gösteriyor. Gary Cohn’un istifası Trump’ın piyasalara gönderdiği en sert mesajdır” dedi.

Uz, eski bir Goldman Sachs yöneticisi olan, piyasaların çok yakından tanıdığı ve izlediği Gary Cohn’un, Charlotsville olaylarında ABD hükümetine karşı tutum sergilemiş, çok güçlü bir isim olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Trump’ın vergi reformunda bu kadar önemli bir rol üstlenmiş olan Gary Cohn’un istifasını bile göze alması, ticaret savaşı konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.”

ABD\'nin Virginia Eyaleti\'ne bağlı Charlottesville kentinde Ağustos 2017\'de, beyazların üstünlüğünü savunanların gösterileri sonrası başlayan olaylarda bir kişi öldü, birçok kişi yaralandı. Trump\'ın, olayları kınayan açıklamasında ırkçı grupların isimlerini anmaması tepkiye neden oldu.

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