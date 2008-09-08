T24 LogoT24 Logo
Politika

TSK ziyaretine şikayet

Mazlum-Der, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'nin, Eruygur ve Tolon'u cezaevinde ziyaret etmesi nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevinden sorumlu savcı hakkında şikayette bulundu

08 Eylül 2008 03:00

Mazlum-Der, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'nin, emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'u tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret etmesi nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı ile cezaevinden sorumlu savcı hakkında şikayette bulundu.
Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Beytar imzasıyla hazırlanan şikayet dilekçesi, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildi.
Şikayet dilekçesinde, "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon'u Türk Silahlı Kuvvetleri adına Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'nin ziyaret ettiği hatırlatıldı.
Dilekçede, Eruygur ve Tolon'u daha önce ziyaret etmek isteyenlere, savcılığın aldığı "ziyaret yasağı" kararı gerekçe gösterilerek, izin verilmediği belirtildi.

Eruygur ziyaretten memnun

Ziyaret yasağına rağmen Başsavcılığın Korgeneral Mendi'ye izin verip vermediğinin, verdiyse iznin hangi gerekçelere dayandığının belirlenmesi için Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde Başsavcılığa ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapıldığı ifade edilen dilekçede, başvurulara henüz cevap alınamadığı kaydedildi.
Dilekçede, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, Korgeneral Mendi'ye izin vermiş olması halinde bu izin kararının, "evrensel hukuk normlarına, hukuk devleti anlayışına, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir işlem" olacağı ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı ile cezaevinden sorumlu savcının "görevde yetkiyi kötüye kullanma" suçunu işlemiş sayılacakları savunuldu.
Şikayet dilekçesinde, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı ile cezaevinden sorumlu savcı hakkında idari ve cezai soruşturmanın yapılması istendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24