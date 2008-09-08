TSK ziyaretine şikayet

Eruygur ziyaretten memnun

Mazlum-Der, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'nin, emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'u tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret etmesi nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı ile cezaevinden sorumlu savcı hakkında şikayette bulundu.Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Beytar imzasıyla hazırlanan şikayet dilekçesi, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildi.Şikayet dilekçesinde, "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon'u Türk Silahlı Kuvvetleri adına Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'nin ziyaret ettiği hatırlatıldı.Dilekçede, Eruygur ve Tolon'u daha önce ziyaret etmek isteyenlere, savcılığın aldığı "ziyaret yasağı" kararı gerekçe gösterilerek, izin verilmediği belirtildi.Ziyaret yasağına rağmen Başsavcılığın Korgeneral Mendi'ye izin verip vermediğinin, verdiyse iznin hangi gerekçelere dayandığının belirlenmesi için Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde Başsavcılığa ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapıldığı ifade edilen dilekçede, başvurulara henüz cevap alınamadığı kaydedildi.Dilekçede, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, Korgeneral Mendi'ye izin vermiş olması halinde bu izin kararının, "evrensel hukuk normlarına, hukuk devleti anlayışına, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir işlem" olacağı ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı ile cezaevinden sorumlu savcının "görevde yetkiyi kötüye kullanma" suçunu işlemiş sayılacakları savunuldu.Şikayet dilekçesinde, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı ile cezaevinden sorumlu savcı hakkında idari ve cezai soruşturmanın yapılması istendi.