TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda en az 303 terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak açıklama yaptı. Operasyonların 6'ncı gününde yapılan açıklamada şimdiye kadar en az 303 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği bildirildi, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir" dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hâle getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.



Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir. 'Zeytin Dalı Harekatı' planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.''