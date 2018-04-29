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BBC Türkçe

TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker yaşamını yitirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda yaşanan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda yaşanan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TSK Cumartesi günü, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatmıştı.

TSK tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu alanda "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ örgütleri ile çatışmaya girildiği" belirtildi.

Bu, TSK'nın harekat kapsamındaki ilk kayıp açıklaması oldu.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatla ilgili Pazartesi akşamı, video konferans aracılığıyla bölgedeki, Genelkurmay'daki ve Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki komutanlardan bilgi aldı.

Erdoğan, Hatay Valisi Erdal Ata, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile kurulan canlı bağlantılarla söz konusu kentlerdeki durum hakkında da bilgi aldı.

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