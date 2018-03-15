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TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 524 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

20 Ocak'ta başlayan harekât devam ediyor

15 Mart 2018 12:53

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3 bin 524 terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3524 oldu.

 

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