'TSK zan altında kalamaz'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üzerinde Albay Durmuş Çiçek'in ıslak imzası saptanan ve AKP Hükümeti ile Fethullah Gülen cemaatine karşı komploya varan bir dizi senaryo içeren ''İrtica İle Mücadele Eylem Planı''yla ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyeti bunu kaldıramaz. Türk Silahlı Kuvvetleri zan altında kalamaz" dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, olayla ilgili subayların ifadeye çağrılması için "Olağanüstü bir durum değil" değerlendirmesini yaptı.



Başbakan Erdoğan, İrtica İle Mücadele Eylem Planı'nın orijinalinin Ergenekon savcılarına gönderildiği ve savcılığın da 6 askeri ifade vermek için çağırdığı yönündeki haberlerle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.



Pakistan'dan İran'a giderken uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İrticayla Mücadele Eylem Planı"na ilişkin son gelişmeler için "Temennim odur ki şu andaki yazılanlar, çizilenler veya söylenenler doğru çıkmasın, yanlış çıksın. Böyle bir bedeli Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaldıramaz. Özellikle de silahlı kuvvetlerimizin böyle bir zan altında kalmasını da tabii hazmetmek kabul edilebilir gibi değil" dedi.

Erdoğan, "Ben tabii medya üzerinden Genelkurmay Başkanı ile konuşmak istemem, ama döndükten sonra zaten haftalık rutin görüşmemiz oluyor. Belki bu görüşme vesilesiyle bir araya geldiğimizde bu konuyu muhakkak görüşeceğiz. Önemli bir konu ve aramızda bu konuyu görüşerek süreci değerlendiririz" diye konuştu.



Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, daha önce belgeyi ''kâğıt parçası'' diyerek reddettiğinin anımsatılması üzerine, ''medyada da benzer tutumlar görüldüğünü, orijinal belgenin ortaya çıkması üzerine özür dileyen yazarlar olduğunu, muhalefetin de ret tavrı sergilediğini'' belirtmekle yetindi.





Gül: Subayların ifadesi olağanüstü bir durum değil

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise resmi ziyaret gerçekleştirdiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında "kamuoyunda irtica belgesi olarak bilinen belgeye ilişkin subayların ifadeye çağrılması yönünde savcılığın bir girişimi olduğu iddialarının bulunduğunun" söylenmesi üzerine, "Olağanüstü bir durum değil. Hukuk devletinde hukukun gereği neyse o yapılır, başka bir şey yapılmaz" diye konuştu.



